Якщо маєш відстрочку від мобілізації і надійшла повістка — що робити

Написання заяви. Фото ілюстративне: Pexels

В Україні в рамках мобілізації військовозобов'язаним громадянам видають повістки щодо необхідності з'явитися до місцевого територіального центру комплектування (ТЦК). Попри це, деякі громадяни мають відстрочку від мобілізації через визначені законом причини. Проте, що робити, якщо повістку надіслали особі, яка вже має відтермінування від мобілізації?

Відповідь на це дав юрист Сергій Богун.

Читайте також:

Чи можна оскаржити повістку в суді

Юрист пояснив, що оскаржити повістку неможливо. Повістка є лише засобом оповіщення про виконання військового обов’язку і не може бути предметом оскарження в суді.

Верховний Суд наголосив, що обов’язок громадян з’являтися за викликом до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) встановлено Законом України №2232-XII. Таким чином, зміст або оформлення повістки не можуть бути предметом судового розгляду в адміністративному порядку.

Основні висновки Верховного Суду:

повістка — це засіб оповіщення: вона не є рішенням або дією суб’єкта владних повноважень, а лише способом інформування громадян про необхідність виконання встановленого законом обов’язку;

адміністративний розгляд не застосовується: незгода громадянина з діями ТЦК щодо вручення повістки не може бути розглянута в адміністративному суді;

порушення процедури вручення: доводи про неправильне вручення повістки можуть бути розглянуті лише в межах кримінального провадження, якщо таке ініційоване.

Як діяти якщо прийшла повістка особі з відстрочкою

Юристи радять повідомити ТЦКСП про наявність відстрочки. Водночас наявність відстрочки не забороняє працівникам територіальних центрів комплектування видавати повістки для явки громадянина.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада ухвалила іще одну категорію громадян, які мають право на отримання відстрочки.

Також юристи пояснили, що робити, якщо при подачі документів на отримання відстрочки в ТЦК одразу відмовили та не прийняли їх на розгляд. Інколи в ТЦК можуть просити надати довідку про склад сім'ї, якої вже не виготовляють — чи законно це та чим її замінити.