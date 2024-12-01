Если имеешь отсрочку от мобилизации и поступила повестка — что делать

Написание заявления. Фото иллюстративное: Pexels

В Украине в рамках мобилизации военнообязанным гражданам выдают повестки о необходимости явиться в местный территориальный центр комплектования (ТЦК). Несмотря на это, некоторые граждане имеют отсрочку от мобилизации по определенным законом причинам. уже имеет отсрочку от мобилизации?

Ответ на это дал юрист Сергей Богун.

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Можно ли обжаловать повестку в суде

Юрист объяснил, что обжаловать повестку невозможно.

Верховный Суд подчеркнул, что обязанность граждан появляться по вызову в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) установлена Законом Украины №2232-XII Таким образом, содержание или оформление повестки не могут быть предметом судебного разбирательства в административном порядке.

Основные выводы Верховного Суда:

повестка – это средство оповещения: она не является решением или действием субъекта властных полномочий, а только способом информирования граждан о необходимости выполнения установленного законом долга;

административное разбирательство не применяется: несогласие гражданина с действиями ТЦК по вручению повестки не может быть рассмотрено в административном суде;

нарушение процедуры вручения: доводы о неправильном вручении повестки могут быть рассмотрены только в рамках уголовного производства, если это инициировано.

Как поступить если пришла повестка лицу с отсрочкой

Юристы советуют сообщить ТЦКСП о наличии отсрочки.

Напомним, недавно Верховная Рада приняла еще одну категорию граждан, имеющих право на получение отсрочки.

Также юристы объяснили, что делать, если при подаче документов на получение отсрочки в ТЦК сразу отказали и не приняли их на рассмотрение. Иногда в ТЦК могут просить предоставить справку о составе семьи, которую уже не изготавливают — законно ли это и чем ее заменить.