Мобілізація в Україні — Наєв сказав, що потрібно змінити

Генерал-лейтенант Сергій Наєв. Фото: armyinform

Мобілізація у 2024 році ефективніша, ніж у 2023, адже були прийняті зміни та відповідні закони. Однак зараз необхідно зробити так, щоб в українців була мотивація мобілізуватися і над цим мають працювати усі органи.

Про це повідомив генерал-лейтенант, колишній командувач Сил оборони Сергій Наєв в інтерв'ю Еспресо.

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Наєв зазначив, що зараз відбулися відповідні зміни в законодавчому полі України. Зокрема, були прийняті зміни та відповідні закони, відповідно до яких зараз триває мобілізація. Саме і цим відрізняється мобілізація у 23-му і в 24-му роках.

"Я є, за своїм фахом і підготовкою, командувачем, який відповідав за застосування особового складу, тому питання мобілізації, оснащення, комплектованості складу не належали до моєї компетенції. Але як фахівець у військовій галузі, я можу відповісти на це так, що відмінності відбулися завдяки змінам у законодавстві", — сказав генерал-лейтенант.

Які зміни потрібні теперішній мобілізації

Відповідаючи на питання, що б Наєв хотів змінити у мобілізаційному процесі зараз, він відповів, що необхідно зробити так, щоби кожен українець йшов за покликом до складу Сил оборони.

За його словами, потрібно, щоб мотивація кожного, хто вступає до лав Збройних Сил України була такою, як на початку вторгнення Росії, коли "за покликом серця вишуковувалися черги біля кожного РТЦК".

Водночас Наєв додав, що це комплексна робота, над якою мають працювати не тільки військові керівники.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації. Командирам розширили повноваження.

Також ми повідомляли, що в Україні триває загальна мобілізація у рамках воєнного стану, продовженого Верховною Радою до 9 листопада 2024 року. У жовтні розпочнеться масове надсилання повісток через Укрпошту.