Мобилизация в Украине — Наев сказал, что нужно изменить

Генерал-лейтенант Сергей Наев. Фото: armyinform

Мобилизация в 2024 году более эффективна, чем в 2023, ведь были приняты изменения и соответствующие законы. Однако сейчас необходимо сделать так, чтобы у украинцев была мотивация мобилизоваться, и над этим должны работать все органы.

Об этом сообщил генерал-лейтенант, бывший командующий Сил обороны Сергей Наев в интервью Эспрессо.

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Наев отметил, что в настоящее время произошли соответствующие изменения в законодательном поле Украины. В частности, были приняты изменения и соответствующие законы, согласно которым сейчас идет мобилизация. Именно этим отличается мобилизация в 23-м и в 24-м годах.

"Я являюсь, по своей специальности и подготовке, командующим, который отвечал за применение личного состава, поэтому вопросы мобилизации, оснащения, комплектованности состава не принадлежали к моей компетенции. Но как специалист в военной отрасли, я могу ответить на это так, что отличия произошли благодаря изменениям в законодательстве", — сказал генерал-лейтенант.

Какие изменения нужны настоящей мобилизации

Отвечая на вопрос, что Наев хотел бы изменить в мобилизационном процессе сейчас, он ответил, что необходимо сделать так, чтобы каждый украинец шел по зову в состав Сил обороны.

По его словам, нужно, чтобы мотивация каждого вступающего в ряды Вооруженных Сил Украины была такой, как в начале вторжения России, когда "по зову сердца выискивались очереди у каждого РТЦК".

В то же время, Наев добавил, что это комплексная работа, над которой должны работать не только военные руководители.

Напомним, что недавно мы писали, что Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок призыва граждан на военную службу во время мобилизации. Командиры расширили полномочия.

Также мы сообщали, что в Украине идет общая мобилизация в рамках военного положения, продленного Верховной Радой до 9 ноября 2024 года. В октябре начнется массовая отправка повесток через Укрпочту.