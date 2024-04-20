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Наполягав, що повістка виписана не на його ім'я — суд засудив чоловіка за ухилення від мобілізації

20 квітня 2024 17:10
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Наполягав, що повістка виписана не на його ім'я — суд засудив чоловіка за ухилення від мобілізації
Засідання суду. Ілюстративне фото: dumskaya.net
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Суд на Хмельниччині встановив, що чоловік навмисно уникав призову на військову службу. Йому було призначено покарання у вигляді чотирьох років ув’язнення.

Про це стало відомо з оприлюдненого вироку суду.

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Досудове розслідування встановило, що 14 липня 2022 року, під час воєнного стану, чоловік переїхав з Харкова до Хмельницької області й отримав повістку, яку підписав. Невдовзі він пройшов медичну комісію, яка визнала його здатним до служби. Він повинен був з’явитися на службу 22 липня, але не з’явився, аргументуючи це тим, що повістка була адресована не йому через помилку в прізвищі та адресі. Він також стверджував, що його мали мобілізувати в Харкові, а не в Хмельницькій області.

На основі наданих доказів, 18 квітня 2023 року його засудили до чотирьох років позбавлення волі за ухилення від військової служби. Апеляційний суд підтвердив це рішення. Касаційний кримінальний суд у своєму рішенні від 19 березня 2024 року вказав, що неприбуття на медичний огляд через неприйняття повістки не звільняє військовозобов’язаного від обов’язку з’явитися до військової частини для проходження служби у зв’язку з мобілізацією.

Нагадаємо, що у Верховному суді пояснили, у чому саме полягає умисел при ухиленні від мобілізації.

Раніше ми писали, що поліція виявила дві схеми, за допомогою яких військовозобов'язані уникали мобілізації та тікали за кордон. 

суд
Харків
в'язниця
Хмельницька область
мобілізація
ухилянти

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