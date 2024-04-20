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Настаивал, что повестка выписана не на его имя — суд осудил мужчину за уклонение от мобилизации

20 апреля 2024 17:10
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Бригадир София
редактор
Настаивал, что повестка выписана не на его имя — суд осудил мужчину за уклонение от мобилизации
Заседание суда. Иллюстративное фото: dumskaya.net
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Суд в Хмельницкой области установил, что мужчина намеренно избегал призыва на военную службу. Ему было назначено наказание в виде четырех лет заключения.

Об этом стало известно из обнародованного приговора суда.

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Досудебное расследование установило, что 14 июля 2022 года во время военного положения мужчина переехал из Харькова в Хмельницкую область и получил повестку, которую подписал. Вскоре он прошел медицинскую комиссию, признавшую его способным к службе. Он должен был явиться на службу 22 июля, но не явился, аргументируя это тем, что повестка была адресована не ему из-за ошибки в фамилии и адресе. Он также утверждал, что его должны были мобилизовать в Харькове, а не в Хмельницкой области.

На основании предоставленных доказательств 18 апреля 2023 года его приговорили к четырем годам лишения свободы за уклонение от военной службы. Апелляционный суд подтвердил это решение. Кассационный уголовный суд в своем решении от 19 марта 2024 года указал, что неприбытие на медицинское освидетельствование из-за неприятия повестки не освобождает военнообязанного от обязанности явиться в воинскую часть для прохождения службы в связи с мобилизацией.

Напомним, что в Верховном Суде объяснили, в чем именно состоит умысел при уклонении от мобилизации.

Ранее мы писали, что полиция обнаружила две схемы, с помощью которых военнообязанные избегали мобилизации и убегали за границу.

суд
Харьков
тюрьма
Хмельницкая область
мобилизация
уклонисты

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