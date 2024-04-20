Настаивал, что повестка выписана не на его имя — суд осудил мужчину за уклонение от мобилизации
Суд в Хмельницкой области установил, что мужчина намеренно избегал призыва на военную службу. Ему было назначено наказание в виде четырех лет заключения.
Об этом стало известно из обнародованного приговора суда.
Мужчину осудили за уклонение от мобилизации
Досудебное расследование установило, что 14 июля 2022 года во время военного положения мужчина переехал из Харькова в Хмельницкую область и получил повестку, которую подписал. Вскоре он прошел медицинскую комиссию, признавшую его способным к службе. Он должен был явиться на службу 22 июля, но не явился, аргументируя это тем, что повестка была адресована не ему из-за ошибки в фамилии и адресе. Он также утверждал, что его должны были мобилизовать в Харькове, а не в Хмельницкой области.
На основании предоставленных доказательств 18 апреля 2023 года его приговорили к четырем годам лишения свободы за уклонение от военной службы. Апелляционный суд подтвердил это решение. Кассационный уголовный суд в своем решении от 19 марта 2024 года указал, что неприбытие на медицинское освидетельствование из-за неприятия повестки не освобождает военнообязанного от обязанности явиться в воинскую часть для прохождения службы в связи с мобилизацией.
Напомним, что в Верховном Суде объяснили, в чем именно состоит умысел при уклонении от мобилизации.
Ранее мы писали, что полиция обнаружила две схемы, с помощью которых военнообязанные избегали мобилизации и убегали за границу.
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