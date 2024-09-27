Мобілізація в Україні - бронювання під час ВЛК

Направлення на ВЛК під час процесу бронювання — чи законно це
Проходження військово-лікарської комісії — це процес, що може зачепити громадян, які оформлюють бронювання чи вже навіть мають його. Бо бронювання захищає військовозобов’язаного громадянина від мобілізації, а не від проходження ВЛК.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Олександр Прокопець.
ВЛК для тих, кого бронюють від призову
Частина військовозобов’язаних громадян в нинішніх умовах може бути направлена у ТЦК на проходження військово-лікарської комісії.
До цього процесу можуть бути залучені навіть ті громадяни, які перебувають в процесі оформлення бронювання від мобілізації, тож не потраплять на війну.
"Одне одному не заважає. Скажу навіть більше, направлення на ВЛК можуть надати вже заброньованій особі", — підкреслив Олександр Прокопець, пояснивши законність такого кроку.
Чому факт бронювання не впливає на направлення на ВЛК
Юрист пояснив, чому направлення на військово-лікарську комісію заброньованих громадян є можливим і законним.
"Броня захищає від мобілізації, а не від військово-лікарської комісії", — зазначив Прокопець.
Нагадаємо, ми писали про те, чи можна отримати бронювання без військово-облікового документа.
Також ми зазначали, коли люди з відстрочкою можуть бути направлені на ВЛК.
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