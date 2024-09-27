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Направлення на ВЛК під час процесу бронювання — чи законно це

27 вересня 2024 16:23
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні - бронювання під час ВЛК
Процес проходження ВЛК. Фото: "РБК-Україна"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Проходження військово-лікарської комісії — це процес, що може зачепити громадян, які оформлюють бронювання чи вже навіть мають його. Бо бронювання захищає військовозобов’язаного громадянина від мобілізації, а не від проходження ВЛК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Олександр Прокопець.

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Частина військовозобов’язаних громадян в нинішніх умовах може бути направлена у ТЦК на проходження військово-лікарської комісії.

До цього процесу можуть бути залучені навіть ті громадяни, які перебувають в процесі оформлення бронювання від мобілізації, тож не потраплять на війну.

"Одне одному не заважає. Скажу навіть більше, направлення на ВЛК можуть надати вже заброньованій особі", — підкреслив Олександр Прокопець, пояснивши законність такого кроку.

Чому факт бронювання не впливає на направлення на ВЛК

Юрист пояснив, чому направлення на військово-лікарську комісію заброньованих громадян є можливим і законним.

"Броня захищає від мобілізації, а не від військово-лікарської комісії", — зазначив Прокопець.

Нагадаємо, ми писали про те, чи можна отримати бронювання без військово-облікового документа.

Також ми зазначали, коли люди з відстрочкою можуть бути направлені на ВЛК.

військовий призов мобілізація бронювання відстрочка ВЛК

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