Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow ВЛК під час відстрочки — коли це законно arrow

ВЛК під час відстрочки — коли це законно

9 вересня 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Військово-лікарська комісія - проходження ВЛК під час дії відстрочки - законність ВЛК під час відстрочки
Громадянин на військово-лікарській комісії. Фото: inseinin.com.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військово-лікарські комісії (ВЛК) в процесі загальної мобілізації можуть пройти усі військовозобов’язані громадяни, крім того, хто має оформлену відстрочку від призову. Люди з відстрочкою направляються на ВЛК лише у одному випадку — якщо вони виявили бажання вступили на військову службу за контрактом.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Навіщо проходити ВЛК

В процесі загальної мобілізації, пов’язаної з оновленням військово-облікових даних, частина військовозобов’язаних громадян може бути направлена на проходження військово-лікарської комісії.

Військово-лікарська комісія потрібна для того, аби виявити актуальну придатність чи непридатність військовозобов’язаного до служби в лавах Збройних сил України.

Коли людей з відстрочкою можуть відправити на ВЛК

На військово-лікарську комісію не направляються ті військовозобов’язані громадяни, які мають відстрочку від мобілізації. ТЦК не має права направити їх на ВЛК до завершення дії відстрочки.

Є лише один виняток, коли громадян з відстрочкою можуть відправити на військово-лікарську комісію, наголосив адвокат Юрій Айвазян. Це тоді, коли такі військовозобов’язані подали заяву на службу в ЗСУ за контрактом.

Також важливі новини дня по темі:

ЗСУ мобілізація відстрочка ВЛК контракт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:23 Apple представила iPhone 16 — характеристики та ціна новинки

21:13 На Львівщині командир нарахував дружині 350 тисяч премії — яке покарання визначив суд

21:04 Ярмоленко розповів, чому збірна України програє — проблема не в футболістах

21:02 У Львові знайшли нетверезого водія, який став винуватцем ДТП і втік

20:55 Apple представила новий смарт-годинник Watch Series 10 — які функції

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

20:50 Україна обрала фільм на кінопремію Оскар-2025

20:31 Зеленський призначив нового очільника Закарпатської ОВА

Text

20:29 Нардепка пояснила, чому припинити транспортування газу з РФ неможливо

20:25 Дощів і гроз стане більше — синоптики повідомили, які випробування чекатимуть українців завтра

20:10 Індія відправляє свого представника до Москви, щоб обговорити шляхи закінчення війни в Україні

21:23 Apple представила iPhone 16 — характеристики та ціна новинки

21:13 На Львівщині командир нарахував дружині 350 тисяч премії — яке покарання визначив суд

21:04 Ярмоленко розповів, чому збірна України програє — проблема не в футболістах

21:02 У Львові знайшли нетверезого водія, який став винуватцем ДТП і втік

20:55 Apple представила новий смарт-годинник Watch Series 10 — які функції

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

20:50 Україна обрала фільм на кінопремію Оскар-2025

20:31 Зеленський призначив нового очільника Закарпатської ОВА

20:25 Дощів і гроз стане більше — синоптики повідомили, які випробування чекатимуть українців завтра

20:10 Індія відправляє свого представника до Москви, щоб обговорити шляхи закінчення війни в Україні

20:00 ВЛК під час відстрочки — коли це законно

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

Text

20:29 Нардепка пояснила, чому припинити транспортування газу з РФ неможливо

Text

18:53 Рябцев заявив, що в більшості міст лінії електропередач уже заховані під землею

Text

18:41 Забруднення річок Сейм та Десна — ексміністр довкілля Оржель відповів, яка ситуація зараз

Text

17:50 Запуск іранських ракет по Україні та хімічна зброя проти ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

15:27 Військовий розповів, чому в його бригаді відмовилися від Telegram

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

15:18 Закон про тотальний відеонагляд — військовий юрист спрогнозував наслідки його ухвали

Text

13:31 Нардеп пояснив, чи реально сховати українські лінії електропередач під землею

Text

13:04 Зеленський представить владі США план перемоги України — ефір День.LIVE

Text

12:27 Пресофіцер 24-ї ОМБр розповів, що відбувається біля Часового Яру

Text

12:01 Експерт пояснив, чому Україна не розглядає Курську область у своєму складі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже