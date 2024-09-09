Військово-лікарська комісія - проходження ВЛК під час дії відстрочки - законність ВЛК під час відстрочки

Громадянин на військово-лікарській комісії. Фото: inseinin.com.ua

Військово-лікарські комісії (ВЛК) в процесі загальної мобілізації можуть пройти усі військовозобов’язані громадяни, крім того, хто має оформлену відстрочку від призову. Люди з відстрочкою направляються на ВЛК лише у одному випадку — якщо вони виявили бажання вступили на військову службу за контрактом.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Навіщо проходити ВЛК

В процесі загальної мобілізації, пов’язаної з оновленням військово-облікових даних, частина військовозобов’язаних громадян може бути направлена на проходження військово-лікарської комісії.

Військово-лікарська комісія потрібна для того, аби виявити актуальну придатність чи непридатність військовозобов’язаного до служби в лавах Збройних сил України.

Коли людей з відстрочкою можуть відправити на ВЛК

На військово-лікарську комісію не направляються ті військовозобов’язані громадяни, які мають відстрочку від мобілізації. ТЦК не має права направити їх на ВЛК до завершення дії відстрочки.

Є лише один виняток, коли громадян з відстрочкою можуть відправити на військово-лікарську комісію, наголосив адвокат Юрій Айвазян. Це тоді, коли такі військовозобов’язані подали заяву на службу в ЗСУ за контрактом.