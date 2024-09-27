Мобилизация в Украине – бронирование во время ВВК

Направление на ВВК во время процесса бронирования — законно ли это
Прохождение военно-врачебной комиссии — это процесс, который может задеть граждан, которые оформляют бронирование или даже имеют его. Ибо бронирование защищает военнообязанного гражданина от мобилизации, а не от прохождения ВВК.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Александр Прокопец.
ВВК для тех, кого бронируют от призыва
Часть военнообязанных граждан в нынешних условиях может быть направлена в ТЦК на прохождение военно-врачебной комиссии.
К этому процессу могут быть привлечены даже граждане, которые находятся в процессе оформления бронирования от мобилизации, поэтому не попадут на войну.
"Одно другому не мешает. Скажу даже больше, направление на ВВК могут выдать уже забронированному лицу", — подчеркнул Александр Прокопец, объяснив законность такого шага.
Почему факт бронирования не влияет на направление на ВВК
Юрист объяснил, почему направление на военно-врачебную комиссию забронированных граждан возможно и законно.
"Броня защищает от мобилизации, а не от военно-врачебной комиссии", — отметил Прокопец.
Напомним, мы писали о том, можно ли получить бронирование без военно-учетного документа.
Также мы отмечали, когда людей с отсрочкой могут направить на ВВК.
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