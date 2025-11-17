Неявка на ВЛК через Резерв+ — що загрожує військовозобов’язаним

Військовослужбовці на ВЛК. Фото: Суспільне.Львів

Військовозобов’язані, які користуються додатком "Резерв+" цікавляться, скільки часу діє електронне направлення на проходження військово-лікарської комісії та чи передбачені штрафи, якщо людина не зможе з’явитися на огляд. На це питання фахівці дають однозначне роз’яснення: формувати направлення в "Резерв+" і не приходити на ВЛК небажано, оскільки такі дії можуть мати наслідки з боку ТЦК.

Про це повідомив юрист Андрій Карпенко.

Реклама

Читайте також:

Чому не варто ігнорувати проходження ВЛК після створеного направлення в Резерв+

За словами юриста, подання запиту через застосунок автоматично запускає процедуру оформлення документа. Упродовж доби після звернення військовозобов’язаний отримує сповіщення з номером та датою реєстрації направлення, адресою медзакладу, де призначено огляд, а також інформацією про те, який ТЦК підписав документ. Ці дані вважаються достатніми для планування проходження комісії.

Юрист наголошує, що якщо людина самостійно сформувала направлення на ВЛК у "Резерв+", але не з’явилася без повістки, це не є порушенням, за яке передбачено адміністративну відповідальність.

Водночас ТЦК може розцінити таку ситуацію як ухилення від процедури та надіслати повістку для примусового проходження огляду.

Зовсім інша відповідальність настає тоді, коли військовозобов’язаний спочатку отримав повістку на ВЛК, а вже після цього подав запит у "Резерв+", отримав електронне направлення, але так і не прийшов у визначений час. Якщо з моменту призначеної дати огляду минуло 14 днів, а людина не з’явилася без поважних причин, це кваліфікується як порушення правил військового обліку. У такому випадку закон прямо передбачає адміністративне стягнення.

Нагадаємо, юристи порадили, що робити, якщо військовозобов'язаного не оглянули як слід на ВЛК і відправили одразу на фронт.

Також адвокат сказав, що означає прочерк у графі "ВЛК" в "Резерв+".