Видео

Направление на ВВК в Резерв+ — можно ли не пойти без последствий

Направление на ВВК в Резерв+ — можно ли не пойти без последствий

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 20:00
обновлено: 19:14
Неявка на ВВК из-за Резерв+ — что грозит военнообязанным
Военнослужащие на ВВК. Фото: Суспільне.Львів

Военнообязанные, которые пользуются приложением "Резерв+" интересуются, сколько времени действует электронное направление на прохождение военно-врачебной комиссии и предусмотрены ли штрафы, если человек не сможет явиться на осмотр. На этот вопрос специалисты дают однозначное разъяснение: формировать направление в "Резерв+" и не приходить на ВВК нежелательно, поскольку такие действия могут иметь последствия со стороны ТЦК.

Об этом сообщил юрист Андрей Карпенко.

Почему не стоит игнорировать прохождение ВВК после созданного направления в Резерв+

По словам юриста, подача запроса через приложение автоматически запускает процедуру оформления документа. В течение суток после обращения военнообязанный получает оповещение с номером и датой регистрации направления, адресом медучреждения, где назначен осмотр, а также информацией о том, какой ТЦК подписал документ. Эти данные считаются достаточными для планирования прохождения комиссии.

Юрист отмечает, что если человек самостоятельно сформировал направление на ВВК в "Резерв+", но не явился без повестки, это не является нарушением, за которое предусмотрена административная ответственность.

В то же время ТЦК может расценить такую ситуацию как уклонение от процедуры и прислать повестку для принудительного прохождения осмотра.

Совсем другая ответственность наступает тогда, когда военнообязанный сначала получил повестку на ВВК, а уже после этого подал запрос в "Резерв+", получил электронное направление, но так и не пришел в назначенное время. Если с момента назначенной даты осмотра прошло 14 дней, а человек не явился без уважительных причин, это квалифицируется как нарушение правил воинского учета. В таком случае закон прямо предусматривает административное взыскание.

Напомним, юристы посоветовали, что делать, если военнообязанного не осмотрели как следует на ВВК и отправили сразу на фронт.

Также адвокат сказал, что означает прочерк в графе "ВВК" в "Резерв+".

ВВК медобследование медосмотр электронное направление Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
