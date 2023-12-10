Нардеп-кіборг пояснив, як обмежено придатні чоловіки можуть опинитися серед штурмовиків

Народний депутат Роман Костенко. Фото: скриншот

Територіальні центри комплектування і соціальної підтримки можуть направити обмежено придатних чоловіків на службу в тилу чи при штабі. При цьому командири підрозділів можуть вирішити інакше і записати таких людей до штурмових загонів

Про це розповів нардеп-кіборг Роман Костенко.

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Де можуть служити обмежено придатні

"Людина обмежено придатна іде у військкомат і каже: я хочу захищати Батьківщину. В нас по закону обмежено придатні можуть служити на тилових посадах. Там, де служба не пов'язана із сильними фізичними навантаженнями", — пояснив Костенко.

Нардеп пояснив, що далі ТЦК відправляє військовозобов'язаного на тилову службу, але він є обмежено придатним лише для військкомату.

"Коли він потрапляє уже в Збройні сили, то це питання зникає. Там будь-який командир може поставити його на будь-яку посаду", — пояснив нардеп.

Непридатні потрапляють в ряди штурмовиків

Внаслідок такої неузгодженості людина, які має вади зі здоров'ям, опиняється в рядах штурмовиків.

"Так і виходить, що обмежено придатна людина прийшла виконувати обов'язок, чесно сказала, що отут може служити, а отут не може через здоров'я, а потім мені дзвонять і кажуть: "А я вже штурмовик, бронік вдягти не можу, сил нема", — розповів кіборг.

Костенко підкреслив, що такі ситуації призводять до того, що багато обмежено придатних не хочуть іти до ТЦК, оскільки бояться, що їх обмануть.

"Тут важливо, чи ми дотримаємося слова, чи буде людина служити там, де їй пообіцяють. Бо якщо цих перших обмануть, то наступні вже не прийдуть", — резюмував нардеп.

Раніше ми розповідали, колишній командир полку особливого призначення "Азов" Максим Жорін різко відреагував на заклики відправляти на фронт працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Він зазначив, що вже зараз в цих установах працює багато військових, які отримали поранення в боях.