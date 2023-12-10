Нардеп-киборг объяснил, как ограничено пригодные мужчины могут оказаться среди штурмовиков

Народный депутат Роман Костенко. Фото: скриншот

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки могут направить ограничено пригодных мужчин на службу в тылу или при штабе. При этом командиры подразделений могут решить иначе и записать таких людей в штурмовые отряды.

Об этом рассказал нардеп-киборг Роман Костенко.

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Где могут служить ограниченно пригодные

"Человек ограничено пригодный идет в военкомат и говорит: я хочу защищать Родину. У нас по закону ограниченно годные могут служить на тыловых должностях. Там где служба не связана с сильными физическими нагрузками", — пояснил Костенко.

Нардеп пояснил, что дальше ТЦК отправляет военнообязанного на тыловую службу, но он ограничено пригодный только для военкомата.

"Когда он попадает уже в Вооруженные силы, этот вопрос исчезает. Там любой командир может поставить его на любую должность", — пояснил нардеп.

Непригодные попадают в ряды штурмовиков

В результате такой несогласованности человек, имеющий пороки со здоровьем оказывается в рядах штурмовиков.

"Так и выходит, что ограничено пригодный мужчина пришел выполнять долг, честно сказал, что здесь может служить, а здесь не может по здоровью, а потом мне звонят и говорят: "А я уже штурмовик, броник надеть не могу, сил нет", — рассказал киборг.

Костенко подчеркнул, что такие ситуации приводят к тому, что многие ограниченно пригодные не хотят идти в ТЦК, поскольку боятся, что их обманут.

"Здесь важно, соблюдаем ли мы слово, будет ли человек служить там, где ему пообещают. Ведь если этих первых обманут, то следующие уже не придут" , — резюмировал нардеп.

Ранее мы рассказывали, бывший командир полка особого назначения "Азов" Максим Жорин резко отреагировал на призывы отправлять на фронт работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Он отметил, что уже сейчас в этих учреждениях работает много военных, получивших ранения в боях.