Скільки обмежено придатних не пройшли ВЛК - дані Ігоря Фріса

Народний депутат Ігор Фріс. Фото: Facebook Ігоря Фріса

У четвер, 5 червня, завершується термін для проходження повторної військово-лікарської комісії (ВЛК) "обмежено придатними" військовозобовʼязаними громадянами України. При цьому лише 14% осіб, які пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК), отримали новий статус.

Про це повідомив народний депутат Ігор Фріс у прямому ефірі програми "Ранок.LIVE".

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Решта фактично залишаються без чіткого визначення, адже статус "обмежено придатний" більше не передбачений чинним законодавством.

Фріс нагадав, що після внесення змін до порядку проходження ВЛК система класифікації була спрощена: тепер комісія може ухвалити лише одне з двох рішень — "придатний" або "непридатний" до служби.

За його словами, це суттєво ускладнило ситуацію для багатьох громадян, які раніше могли отримати статус обмеженої придатності.

Нагадаємо, що адвокатка Жанна Грушко зазначила, що факт того, що є великі черги до військово-лікарської комісії (ВЛК), не є виправданням для ухилення від проходження медогляду. Його можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

У Міністерстві оборони повідомили, яку частку осіб зі статусом обмежено-придатних визнали повністю непридатними до військової служби.