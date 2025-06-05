Сколько ограниченно годных не прошли ВЛК - данные Игоря Фриса

Нардеп назвал количество "ограниченно годных", которые прошли ВВК
В четверг, 5 июня, завершается срок для прохождения повторной военно-врачебной комиссии (ВВК) "ограниченно годными" военнообязанными гражданами Украины. При этом только 14% лиц, которые прошли военно-врачебную комиссию (ВВК), получили новый статус.
Об этом сообщил народный депутат Игорь Фрис в прямом эфире программы "Ранок.LIVE".
Очень мало украинцев прошли повторную ВВК
Остальные фактически остаются без четкого определения, ведь статус "ограниченно годный" больше не предусмотрен действующим законодательством.
Фрис напомнил, что после внесения изменений в порядок прохождения ВВК, система классификации была упрощена: теперь комиссия может принять только одно из двух решений — "годен" или "непригоден" к службе.
По его словам, это существенно усложнило ситуацию для многих граждан, которые ранее могли получить статус ограниченной годности.
Напомним, что адвокат Жанна Грушко отметила, что факт того, что есть большие очереди в военно-врачебную комиссию (ВВК), не является оправданием для уклонения от прохождения медосмотра. Его могут привлечь к административной ответственности.
В Министерстве обороны сообщили, какую долю лиц со статусом ограниченно-пригодных признали полностью непригодными к военной службе.
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