Сколько ограниченно годных не прошли ВЛК - данные Игоря Фриса

Народный депутат Игорь Фрис. Фото: Facebook Игоря Фриса

В четверг, 5 июня, завершается срок для прохождения повторной военно-врачебной комиссии (ВВК) "ограниченно годными" военнообязанными гражданами Украины. При этом только 14% лиц, которые прошли военно-врачебную комиссию (ВВК), получили новый статус.

Об этом сообщил народный депутат Игорь Фрис в прямом эфире программы "Ранок.LIVE".

Реклама

Читайте также:

Очень мало украинцев прошли повторную ВВК

Остальные фактически остаются без четкого определения, ведь статус "ограниченно годный" больше не предусмотрен действующим законодательством.

Фрис напомнил, что после внесения изменений в порядок прохождения ВВК, система классификации была упрощена: теперь комиссия может принять только одно из двух решений — "годен" или "непригоден" к службе.

По его словам, это существенно усложнило ситуацию для многих граждан, которые ранее могли получить статус ограниченной годности.

Напомним, что адвокат Жанна Грушко отметила, что факт того, что есть большие очереди в военно-врачебную комиссию (ВВК), не является оправданием для уклонения от прохождения медосмотра. Его могут привлечь к административной ответственности.

В Министерстве обороны сообщили, какую долю лиц со статусом ограниченно-пригодных признали полностью непригодными к военной службе.