Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Нардеп назвав плюси нової процедури оформлення відстрочки

Нардеп назвав плюси нової процедури оформлення відстрочки

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 05:05
Оновлено: 05:21
Оформлення відстрочки від мобілізації - нова процедура протидіє корупції, заявив нардеп
Оформлення документів у ТЦК. Фото: "Суспільне"

В Україні з 1 листопада запрацювала нова процедура оформлення відстрочки. Вона краще, оскільки теперь все відбувається автоматично, що у свою чергу протидіє корупції.

Про це виданню УНІАН заявив нардеп від "Слуги народу" Олександр Федієнко, який є членом Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про нову процедуру оформлення відстрочки і чому їх плюси

Нардеп зазначив, що у нових правилах оформлення відстрочок є плюси як для людей, так і для територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Він пояснив, що раніше окремі категорії громадян — наприклад, студенти або батьки трьох дітей — мали кожні три місяці збирати численні довідки та особисто звертатися до ТЦК, аби ті опрацьовували документи й вносили дані до системи "Оберіг".

Однак тепер запрацювали відповідні реєстри щодо таких осіб, які об’єднали із системою "Оберіг". Вона автоматично отримує актуальну інформацію, що може змінюватися, наприклад, коли дитині виповнюється 16 років або коли людина перестає бути студентом.

"Тому відстрочка у них буде автоматично пробиратися. А якщо все в рамках чинного законодавства — відстрочка буде автоматично продовжуватися", — зазначив Федієнко.

Також народний обранець підкреслив, що завдяки автоматизації черги до ТЦК зникли, а навантаження на працівників зменшилося.

"Я не кажу, що все запрацювало ідеально. Звісно, якісь моменти є. Але на ці питання тоді вже буде відповідати ЦНАП. Тобто громадянин військовозобов’язаний йде тоді до ЦНАПу, якщо у нього щось не відбулося автоматично. Один раз, я сподіваюся. Записує це все через паперову анкету. Ну, і далі вже ЦНАП разом з ТЦК вносить відповідні зміни в "Оберіг" або в якийсь інший реєстр", — сказав депутат.

Федієнко додав, що головна перевага нововведення у мінімізації корупційних ризиків.

"Ми прибираємо людину, яка може пропонувати або брати хабар. Тепер все відбувається вже автоматично. Тобто ми і покращуємо питання протидії корупції в цьому питанні", — резюмував він.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Україні ще одна категорія українців зможе отримати право на відстрочку.

Також ми інформували, скільки українців подали заяви на відстрочку в ЦНАПи за перші два дні з моменту запуску нової процедури оформлення.

ЦНАП мобілізація відстрочка ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації