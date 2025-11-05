Оформлення відстрочки від мобілізації - нова процедура протидіє корупції, заявив нардеп

Оформлення документів у ТЦК. Фото: "Суспільне"

В Україні з 1 листопада запрацювала нова процедура оформлення відстрочки. Вона краще, оскільки теперь все відбувається автоматично, що у свою чергу протидіє корупції.

Про це виданню УНІАН заявив нардеп від "Слуги народу" Олександр Федієнко, який є членом Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Що відомо про нову процедуру оформлення відстрочки і чому їх плюси

Нардеп зазначив, що у нових правилах оформлення відстрочок є плюси як для людей, так і для територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Він пояснив, що раніше окремі категорії громадян — наприклад, студенти або батьки трьох дітей — мали кожні три місяці збирати численні довідки та особисто звертатися до ТЦК, аби ті опрацьовували документи й вносили дані до системи "Оберіг".

Однак тепер запрацювали відповідні реєстри щодо таких осіб, які об’єднали із системою "Оберіг". Вона автоматично отримує актуальну інформацію, що може змінюватися, наприклад, коли дитині виповнюється 16 років або коли людина перестає бути студентом.

"Тому відстрочка у них буде автоматично пробиратися. А якщо все в рамках чинного законодавства — відстрочка буде автоматично продовжуватися", — зазначив Федієнко.

Також народний обранець підкреслив, що завдяки автоматизації черги до ТЦК зникли, а навантаження на працівників зменшилося.

"Я не кажу, що все запрацювало ідеально. Звісно, якісь моменти є. Але на ці питання тоді вже буде відповідати ЦНАП. Тобто громадянин військовозобов’язаний йде тоді до ЦНАПу, якщо у нього щось не відбулося автоматично. Один раз, я сподіваюся. Записує це все через паперову анкету. Ну, і далі вже ЦНАП разом з ТЦК вносить відповідні зміни в "Оберіг" або в якийсь інший реєстр", — сказав депутат.

Федієнко додав, що головна перевага нововведення у мінімізації корупційних ризиків.

"Ми прибираємо людину, яка може пропонувати або брати хабар. Тепер все відбувається вже автоматично. Тобто ми і покращуємо питання протидії корупції в цьому питанні", — резюмував він.

