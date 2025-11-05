Оформление отсрочки от мобилизации - новая процедура противодействует коррупции, заявил нардеп

Оформление документов в ТЦК. Фото: "Суспільне"

В Украине с 1 ноября заработала новая процедура оформления отсрочки. Она лучше, поскольку теперь все происходит автоматически, что в свою очередь противодействует коррупции.

Об этом изданию УНИАН заявил нардеп от "Слуги народа" Александр Федиенко, который является членом Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Что известно о новой процедуре оформления отсрочки и в чем их плюсы

Нардеп отметил, что в новых правилах оформления отсрочек есть плюсы как для людей, так и для территориальных центров комплектования (ТЦК).

Он пояснил, что ранее отдельные категории граждан — например, студенты или родители троих детей — должны были каждые три месяца собирать многочисленные справки и лично обращаться в ТЦК, чтобы те обрабатывали документы и вносили данные в систему "Оберіг".

Однако теперь заработали соответствующие реестры по таким лицам, которые объединили с системой "Оберіг". Она автоматически получает актуальную информацию, которая может меняться, например, когда ребенку исполняется 16 лет или когда человек перестает быть студентом.

"Поэтому отсрочка у них будет автоматически пробираться. А если все в рамках действующего законодательства — отсрочка будет автоматически продлеваться", — отметил Федиенко.

Также народный избранник подчеркнул, что благодаря автоматизации очереди в ТЦК исчезли, а нагрузка на работников уменьшилась.

"Я не говорю, что все заработало идеально. Конечно, какие-то моменты есть. Но на эти вопросы тогда уже будет отвечать ЦПАУ. То есть гражданин военнообязанный идет тогда в ЦНАП, если у него что-то не произошло автоматически. Один раз, я надеюсь. Записывает это все через бумажную анкету. Ну, и дальше уже ЦПАУ вместе с ТЦК вносит соответствующие изменения в "Оберег" или в какой-то другой реестр", — сказал депутат.

Федиенко добавил, что главное преимущество нововведения в минимизации коррупционных рисков.

"Мы убираем человека, который может предлагать или брать взятку. Теперь все происходит уже автоматически. То есть мы и улучшаем вопрос противодействия коррупции в этом вопросе", — резюмировал он.

