Мобілізація жінок в Україні — нардеп відповів, чи буде це

Українська військовослужбовиця. Фото ілюстративне: hromadske.radio

Нещодавно колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час свого виступу не виключив, що до лав Сил оборони України доведеться мобілізувати жінок. Однак питання обов'язкової служби жінок наразі навіть не обговорюється.

Про це в ефірі "Київ24" заявив Олександр Федієнко, народний депутат та член "комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки", цитує ТСН.

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Федієнко зазначив, що є сподівання, що європейська спільнота найближчим часом почне активно рухатися у напрямку реалізації своїх обіцянок, зроблених ще з початку війни стосовно підтримки України.

Щодо заяви Залужного, на думку нардепа, вона містила "нотки сарказму" у бік європейських партнерів. Зокрема, колишній головнокомандувач ЗСУ адресував і наголосив союзникам, що українські військові захищають не лише власну державу, але й обороняють безпеку всього європейського континенту. Тож у цьому контексті він застеріг, що якщо союзники не прискорять постачання допомоги, наслідки можуть стати непередбачуваними, і ніхто не може гарантувати, що війна не перекинеться на територію Європейського союзу.

Водночас Федієнко підкреслив, що в лавах Збройних Сил України вже служить значна кількість жінок на різних посадах.

"Мова йде про те, якщо військовозобов’язана захисниця може виконувати бойові завдання і має на це відповідні фізичні та інші повноваження, то звісно, хай виконує. Але треба підсилювати в "цивільних" професіях, які є і в армії, в ЗСУ. Це медики, бухгалтера, зв’язківці, діловоди, бо паперову армію ніхто нікуди не подів", — сказав він.

У якості приклада політик пояснив, що на рахунках військової частини або ж бригади можуть бути кошти, проте витрати повністю вони їх не можуть. Проблемою цього є відсутність економіста та бухгалтера.

"Питання зв’язку. Зараз багато зачиняється підприємств в бізнесі. І бухгалтер у військовій частині, що не на передовій, буде отримувати більше коштів, ніж в економічному секторі, до речі. Ми не кажемо, що жінкам доведеться бігати по окопах з автоматами. Ми кажемо про жінок-військовозобов'язаних, які йдуть за власним бажанням", — резюмував Олександр Федієнко.

Нагадаємо, декілька днів тому військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що станом на жовтень 2024 року в Україні військовозобов'язаними є лише деякі категорії жінок, однак у разі загострення бойових дій може виникнути потреба в загальній мобілізації українців обох статей.

Також ми писали, що в Україні жінки можуть приєднатися до лав Сил оборони лише за умови добровільної згоди. Однак ті, хто здобув медичну чи фармацевтичну освіти, повинні стати на облік, якщо хочуть працювати за спеціальністю.