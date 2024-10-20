Мобилизация женщин в Украине — нардеп ответил, будет ли это

Украинская военнослужащая. Фото иллюстративное: hromadske.radio

Недавно бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время своего выступления не исключил, что в ряды Сил обороны Украины придется мобилизовать женщин. Однако вопрос обязательной службы женщин даже не обсуждается.

Об этом в эфире "Киев24" заявил Александр Федиенко, народный депутат и член "комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки", цитирует ТСН.

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Федиенко отметил, что есть надежда, что европейское сообщество в ближайшее время начнет активно двигаться в направлении реализации своих обещаний, сделанных еще с начала войны по поддержке Украины.

Заявление Залужного, по мнению нардепа, содержало "нотки сарказма" в сторону европейских партнеров. В частности, бывший главнокомандующий ВСУ адресовал и подчеркнул союзникам, что украинские военные защищают не только собственное государство, но и защищают безопасность всего европейского континента. Поэтому в этом контексте он предостерег, что если союзники не ускорят поставки помощи, последствия могут оказаться непредсказуемыми, и никто не может гарантировать, что война не перейдет на территорию Европейского союза.

В то же время Федиенко подчеркнул, что в рядах Вооруженных Сил Украины уже служит значительное количество женщин на разных должностях.

"Речь идет о том, что если военнообязанная защитница может выполнять боевые задачи и имеет на это соответствующие физические и другие полномочия, то конечно, пусть выполняет. Но надо усиливать в "гражданских" профессиях, которые есть и в армии, в ВСУ. Это медики, бухгалтера, связисты, делопроизводители, потому что бумажную армию никто никуда не дел", — сказал он.

В качестве примера политик объяснил, что на счетах воинской части или бригады могут быть средства, однако полностью их израсходовать они не могут. Проблемой этого яввляется отсутствие экономиста и бухгалтера.

"Вопрос связи. Сейчас много закрывается предприятий в бизнесе. И бухгалтер в военной части, не на передовой, будет получать больше средств, чем в экономическом секторе, кстати. Мы не говорим, что женщинам придется бегать по окопам с автоматами. Мы говорим о женщинах-военнообязанных, которые идут по собственному желанию", — резюмировал Александр Федиенко.

Напомним, несколько дней назад военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что по состоянию на октябрь 2024 года в Украине военнообязанными являются лишь некоторые категории женщин, однако в случае обострения боевых действий может возникнуть потребность во всеобщей мобилизации украинцев обоих полов.

Также мы писали, что в Украине женщины могут присоединиться к рядам Сил обороны только при условии добровольного согласия. Однако те, кто получил медицинское или фармацевтическое образование, должны встать на учет, если хотят работать по специальности.