Залужний відреагував на можливість мобілізації жінок до лав Сил оборони

Жінка-військовослужбовиця. Фото: Варта1

Колишній головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний заявив, що Україні, можливо, доведеться мобілізувати жінок, щоб захистити Європу від російської агресії. При цьому він висловив надію, що до цього не дійде.

Така заява Залужного активно шириться у Telegram у четвер, 17 жовтня.

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Залужний передбачив мобілізацію жінок

"Ми, мабуть, мобілізуємо жінок, якщо потрібно буде врятувати Європу від війни, але треба не допустити цього", — заявив Залужний.

Раніше ми писали, що жінки можуть обійняти низку посад у Збройних силах України в умовах війни. Їх можна ефективно використати у веденні документообігу, наданні військової допомоги та організації зв’язку.

Наголошується, що мобілізовані жінки можуть бути задіяні в наданні медичної допомоги, веденні документообігу, бути зв’язківцями. Також вони можуть служити у сфері продуктового та речового забезпечення.

Нагадаємо, ми повідомляли раніше, кому із жінок можуть відмовити у ТЦК навіть у випадку добровільної мобілізації.

Додамо, журналіст Віталій Портников спрогнозував, коли в Україні можуть розпочати мобілізацію жінок.