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Нардеп поддержала мобилизацию женщин в Украине

5 ноября 2024 04:30
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Безуглая поддерживает мобилизацию женщин в Украине
Женщины в Вооруженных Силах Украины. Фото: 128 ОГШБр
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

На днях волонтер Мария Берлинская заявила, что Украине нужна мобилизация женщин, в противном случае украинцам придется сдаться. Вчера депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая поддержала это заявление, объяснив, почему тоже придерживается этой позиции.

Об этом нардеп написала в своем Telegram-канале.

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"Давно поддерживаю мобилизацию женщин и благодарна Марии за то, что она в очередной раз подняла актуальную тему. В Конституции нет двух видов граждан. Сейчас у нас незаконная дискриминация мужчин", — пишет Безуглая.

Она добавила, что если будут мобилизовывать женщин, тогда мобилизация мужчин станет меньше. Нардеп считает, что начать можно было бы с набора женщин на тыловые должности, в частности: делопроизводителей, кадровиков, подразделений охраны и так далее.

"В тылу сейчас много "пристроенных" — тысячи и тысячи мужчин, которые "порешали" и которых боевые подразделения уже заждались. В то же время в боевые бригады гребут сейчас из тыловых подразделений не столько "роты охраны", сколько отраслевых специалистов, что приводит к потере профессионализма" в вооруженных силах", — сообщает Безуглая.

Вторым важным направлением она назвала трудовую мобилизацию, которая, по ее словам, в Украине вообще забыта. В частности, речь идет о выполнении хозяйственных работ и наращивании темпов оборонной промышленности.

Нардеп подчеркнула, что война не может быть делом избранных, особенно когда речь идет не просто про территории или сферу влияния, а о существовании нации "на право на жизнь в целом, независимо от внутренних разборок". Безуглая добавила, что без общего национального сопротивления оккупанту война обречена на поражение, а украинская нация — на очередную потерю государственности.

"Неоднократно подавала подобные правки к законам, но коллеги и чиновники всегда отступали. Парадокс: Минобороны провалило мобилизационную политику, генералитет буквально уничтожает своих солдат необдуманными решениями, но эту тему не поднимают — деликатная, видите ли. Возможно, мобилизованные женщины навели бы порядок" , — резюмировала она.

Напомним, что женщины имеют право мобилизоваться в Вооруженные силы Украины на добровольной основе. Но есть случаи, когда даже добровольная мобилизация женщин невозможна.

Также мы писали, что женщины в Украине не подлежат обязательному военному учету, кроме имеющих медицинское или фармацевтическое образование или работающих в соответствующих структурах. Так же добровольной является мобилизация женщин, в частности, тех, которые являются матерями-одиночками.

женщины Марьяна Безуглая мобилизация война в Украине нардепы женщины на войне

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