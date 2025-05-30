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Нардеп пояснив, чи продовжать термін ВЛК для обмежено придатних

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Дата публікації: 30 травня 2025 17:42
Чи продовжать термін ВЛК для обмежено придатних - відповідь Федієнка
Військовий на лікарській комісії при ТЦК. Фото: prikhodko.com.ua

Всі чоловіки віком від 25 до 60 років, обмежено придатні до служби в збройних силах, зобов’язані повторно пройти огляд військово-лікарської комісії. Це треба зробити до 5 червня 2025 року

Про це повідомив народний депутат Олександр Федієнко у Telegram.

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Пост Федієнка. Фото: скриншот

Чи продовжать термін ВЛК для обмежено придатних

Нардеп інформує, що до 5 червня всі обмежено придатні мають повторно пройти військово-лікарську комісію.

Таку відповідь надало Міністерство оборони на його депутатський запит.

"Продовження терміну ВЛК для обмежено придатних не передбачається", — додав Федієнко.

Нагадаємо, що народний депутат Михайло Цимбалюк виступив з ініціативою подовжити строки проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для осіб із обмеженою придатністю до служби. Окрім цього, він наголошує на необхідності невідкладного впровадження реформ у роботу територіальних центрів комплектування.

А народний депутат України Олексій Гончаренко висловив думку, що на військово-лікарських комісіях фактично не існує категорії непридатних до служби. За його словами, навіть особи з серйозними фізичними обмеженнями, такими як відсутність кінцівок чи ока, часто отримують статус "придатних".

військові мобілізація лікарі ВЛК комісія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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