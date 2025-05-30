Продлят ли срок ВЛК для ограниченно годных - ответ Федиенко

Военный на врачебной комиссии при ТЦК. Фото: prikhodko.com.ua

Все мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, ограниченно годные к службе в Вооруженных силах, обязаны повторно пройти осмотр военно-врачебной комиссии. Это надо сделать до 5 июня 2025 года

Об этом сообщил народный депутат Александр Федиенко в Telegram.

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Продлят ли срок ВВК для ограниченно годных

Нардеп информирует, что до 5 июня все ограниченно годные должны повторно пройти военно-врачебную комиссию.

Такой ответ предоставило Министерство обороны на его депутатский запрос.

"Продление срока ВВК для ограниченно годных не предвидится", — добавил Федиенко.

Напомним, что народный депутат Михаил Цимбалюк выступил с инициативой продлить сроки прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) для лиц с ограниченной пригодностью к службе. Кроме этого, он подчеркивает необходимость безотлагательного внедрения реформ в работу территориальных центров комплектования.

А народный депутат Украины Алексей Гончаренко высказал мнение, что на военно-врачебных комиссиях фактически не существует категории непригодных к службе. По его словам, даже лица с серьезными физическими ограничениями, такими как отсутствие конечностей или глаза, часто получают статус "годных".