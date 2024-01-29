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Нардеп пояснив, чому варто розробити легальні можливості уникнути призову

29 січня 2024 17:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Нардеп пояснив, чому варто розробити легальні можливості уникнути призову
Військові Збройних сил України. Фото: Черкаський обласний ТЦК та СП/Facebook
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Україні варто запровадити легальні способи ухилитися від мобілізації. Це дасть змогу знайти застосування тим кільком мільйонам українців, про яких відомий лише їхній номер ідентифікаційного коду.

Про це повідомив голова комітету з економічного розвитку Дмитро Наталуха.

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Україні необхідно запровадити легальний спосіб відмови призовників від мобілізації, інакше люди почнуть ховатися від держави.

Наразі в Україні перебуває щонайменше 3,4 млн чоловіків, про яких відомий лише номер ідентифікаційного коду.

"Вони не за кордоном, не у ЗСУ, не інваліди, не навчаються і не працевлаштовані. Ми не знаємо, де всі ці люди. Призовного віку. Вони десь існують на території України. Мабуть, беруть участь в економічних процесах", — заявив він.

Він зазначив, що це частково відповідає на запитання Генштабу, де брати людей для мобілізації.

Раніше ми повідомляли, що на найближчих засіданнях парламенту пріоритетним питанням буде законопроєкт про мобілізацію. Це вважають гострою проблемою, адже попри різний підхід до ведення війни, в Росії продовжують мобілізаційні процеси. 

Нагадуємо, що на сьогоднішній день Україна має щонайменше 3,4 мільйона чоловіків призовного віку. Саме ці люди є потенціальним резервом для мобілізації.

війна
українці
Україна
нардепи
мобілізація
ТЦК та СП

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