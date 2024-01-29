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Нардеп объяснил, почему следует разработать легальные возможности избежать призыва

29 января 2024 17:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Нардеп объяснил, почему следует разработать легальные возможности избежать призыва
Военные Вооруженных Сил Украины. Фото: Черкасский областной ТЦК и СП/Facebook
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Украине следует ввести легальные способы уклониться от мобилизации. Это позволит найти применение нескольким миллионам украинцев, о которых известен только их номер идентификационного кода.

Об этом сообщил глава комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха.

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Украине необходимо ввести легальный способ отказа призывников от мобилизации, в противном случае люди начнут прятаться от государства.

В настоящее время в Украине находится по меньшей мере 3,4 млн мужчин, о которых известен только номер идентификационного кода.

"Они не за границей, не в ВСУ, не инвалиды, не учатся и не трудоустроены. Мы не знаем, где все эти люди. Призывного возраста. Они где-то существуют на территории Украины. Видимо, участвуют в экономических процессах", заявил он.

Он отметил, что это частично отвечает на вопрос Генштаба, где брать людей для мобилизации.

Ранее мы сообщали, что на ближайших заседаниях парламента приоритетным вопросом будет законопроект о мобилизации. Это считают острой проблемой, ведь, несмотря на разный подход к ведению войны, в России продолжают мобилизационные процессы.

Напомним, что на сегодняшний день Украина имеет по меньшей мере 3,4 миллиона мужчин призывного возраста. Именно эти люди являются потенциальным резервом для мобилизации.

война
украинцы
Украина
нардепы
мобилизация
ТЦК и СП

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