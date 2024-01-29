Нардеп объяснил, почему следует разработать легальные возможности избежать призыва

Военные Вооруженных Сил Украины. Фото: Черкасский областной ТЦК и СП/Facebook

В Украине следует ввести легальные способы уклониться от мобилизации. Это позволит найти применение нескольким миллионам украинцев, о которых известен только их номер идентификационного кода.

Об этом сообщил глава комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха.

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Украине необходимо ввести легальный способ отказа призывников от мобилизации, в противном случае люди начнут прятаться от государства.

В настоящее время в Украине находится по меньшей мере 3,4 млн мужчин, о которых известен только номер идентификационного кода.

"Они не за границей, не в ВСУ, не инвалиды, не учатся и не трудоустроены. Мы не знаем, где все эти люди. Призывного возраста. Они где-то существуют на территории Украины. Видимо, участвуют в экономических процессах", — заявил он.

Он отметил, что это частично отвечает на вопрос Генштаба, где брать людей для мобилизации.

Ранее мы сообщали, что на ближайших заседаниях парламента приоритетным вопросом будет законопроект о мобилизации. Это считают острой проблемой, ведь, несмотря на разный подход к ведению войны, в России продолжают мобилизационные процессы.

Напомним, что на сегодняшний день Украина имеет по меньшей мере 3,4 миллиона мужчин призывного возраста. Именно эти люди являются потенциальным резервом для мобилизации.