Нардеп повідомив основні положення законопроєкту про мобілізацію

Народні депутати під час засідання Верховної Ради України. Ілюстративне фото: УНІАН

Національний комітет з питань національної безпеки і оборони завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію, ухваленого за ініціативою Кабінету Міністрів України. В середу, 9 квітня, розпочнеться розгляд законопроєкту про мобілізацію.

Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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Основні положення законопроєкту про мобілізацію

За даними Гончаренка, за таке рішення проголосували 15 членів комітету, ще п'ятеро утрималися від голосування.

Основні положення законопроєкту про мобілізацію, які були ухвалені, включають такі пункти:

Залишається норма про право на демобілізацію людей з інвалідністю.

Демобілізація у зв’язку зі звільненням з полону (якщо військові не висловили бажання продовжувати службу).

Визнані обмежено придатними зобовʼязані будуть повторно прийти переогляд протягом 12 місяців.

Військові у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за іпотеку.

Ті, хто отримав 2-3 групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військових), підлягають повторному медогляду для визначення придатності до служби.

Усім військовослужбовцям хочуть виплачувати щомісячну винагороду у розмірі 10 тис. грн.

70 тис. грн щомісячних виплат — тим, хто бере участь у бойових діях "на нулі".

Обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів.

Обмеження на керування транспортними засобами чоловікам призовного віку за вимогою ТЦК.

Допис ОЛексія Гончаренка. Фото: скриншот

За словами нардепа, закон набере чинності через місяць після його ухвалення.

Нагадаємо, що раніше Комітет ВРУ з питань нацбезпеки та оборони виключив пункт про демобілізацію та ротацію військовослужбовців з урядового законопроєкту про мобілізацію, і тепер його будуть розглядати окремо, як новий документ.

Водночас сам Президент України Володимир Зеленський заявив, що законопроєкт про мобілізацію виступив провідним елементом російської дезінформації проти української влади.