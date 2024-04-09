Нардеп сообщил основные положения законопроекта о мобилизации
Национальный комитет по вопросам национальной безопасности и обороны завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации, принятом по инициативе Кабинета Министров Украины. В среду, 9 апреля, начнется рассмотрение законопроекта о мобилизации.
Об этом на своей странице в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Основные положения законопроекта о мобилизации
По данным Гончаренко, за такое решение проголосовали 15 членов комитета, еще пятеро воздержались от голосования.
Основные положения законопроекта о мобилизации, которые были приняты, включают следующие пункты:
- Остается норма о праве на демобилизацию людей с инвалидностью.
- Демобилизация в связи с освобождением из плена (если военные не выразили желания продолжать службу).
- Признанные ограниченно годными обязаны будут повторно прийти пересмотр в течение 12 месяцев.
- Военные при заключении первого контракта имеют право на компенсацию 50% от первого взноса за ипотеку.
- Получившие 2-3 группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военных) подлежат повторному медосмотру для определения пригодности к службе.
- Всем военнослужащим хотят выплачивать ежемесячное вознаграждение в размере 10 тыс. грн.
- 70 тыс. грн ежемесячных выплат - тем, кто участвует в боевых действиях "на нуле".
- Ограничение консульских услуг для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет без военно-учетных документов.
- Ограничение на управление транспортными средствами мужчинам призывного возраста по требованию ТЦК.
По словам нардепа, закон вступит в силу через месяц после его принятия.
Напомним, ранее Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны исключил пункт о демобилизации и ротации военнослужащих из правительственного законопроекта о мобилизации , и теперь его будут рассматривать отдельно, как новый документ.
В то же время, сам Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что законопроект о мобилизации выступил ведущим элементом российской дезинформации против украинской власти.
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