Нардеп сообщил основные положения законопроекта о мобилизации

Народные депутаты на заседании Верховной Рады Украины. Иллюстративное фото: УНИАН

Национальный комитет по вопросам национальной безопасности и обороны завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации, принятом по инициативе Кабинета Министров Украины. В среду, 9 апреля, начнется рассмотрение законопроекта о мобилизации.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Основные положения законопроекта о мобилизации

По данным Гончаренко, за такое решение проголосовали 15 членов комитета, еще пятеро воздержались от голосования.

Основные положения законопроекта о мобилизации, которые были приняты, включают следующие пункты:

Остается норма о праве на демобилизацию людей с инвалидностью.

Демобилизация в связи с освобождением из плена (если военные не выразили желания продолжать службу).

Признанные ограниченно годными обязаны будут повторно прийти пересмотр в течение 12 месяцев.

Военные при заключении первого контракта имеют право на компенсацию 50% от первого взноса за ипотеку.

Получившие 2-3 группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военных) подлежат повторному медосмотру для определения пригодности к службе.

Всем военнослужащим хотят выплачивать ежемесячное вознаграждение в размере 10 тыс. грн.

70 тыс. грн ежемесячных выплат - тем, кто участвует в боевых действиях "на нуле".

Ограничение консульских услуг для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет без военно-учетных документов.

Ограничение на управление транспортными средствами мужчинам призывного возраста по требованию ТЦК.

Сообщение Олексия Гончаренко. Фото: скриншот

По словам нардепа, закон вступит в силу через месяц после его принятия.

Напомним, ранее Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны исключил пункт о демобилизации и ротации военнослужащих из правительственного законопроекта о мобилизации , и теперь его будут рассматривать отдельно, как новый документ.

В то же время, сам Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что законопроект о мобилизации выступил ведущим элементом российской дезинформации против украинской власти.