Веніславський розкрив правду про темпи мобілізації в Україні

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський. Фото: Новини.LIVE

Станом на зараз мобілізаційний процес в Україні відбувається відповідно до затверджених Генштабом планів. Щомісяця до лав Збройних сил приєднується приблизно 30 тисяч осіб.

Про це сказав, народний депутат України, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час пресконференції у понеділок, 21 липня.

Реклама

Читайте також:

Темпи мобілізації в Україні

"Буду адресувати до слів президента як Верховного Головнокомандувача. Він сказав, що на сьогоднішній день ми проводимо мобілізацію відповідно до тих планів, які має Генеральний штаб Збройних сил України. Тобто мобілізується біля 30 тис чоловік щомісяця", — зазначив він.

Веніславський додав, що зараз досить інтенсивно розвививаються рекрутингові мережі в Україні.

"І рекрутинг суттєво збільшується в оцій загальній частині тих громадян України, які вступають на військову службу. Раніше це було до 5%, зараз вже більше 10%. І це постійно збільшується", — сказав нардеп.

Він наголосив, що всі інструменти, передбачені законодавством для поповнення Збройних сил, вже демонструють свою ефективність. У підсумку Веніславський зазначив:

"І я думаю, що мобілізація відбувається, можливо, не зовсім так, як би цього хотіли Збройні Сили України і громадяни України. Але в такій війні, яка триває вже три з половиною роки, не перебувала жодна країна сучасного світу за останні майже 100 років".

Раніше Веніславський запевнив, що громадяни віком від 60 років не підлягають примусовій мобілізації. За його словами, ці особи знімаються з військового обліку й більше не вважаються військовозобов’язаними, тож можуть долучитися до служби виключно за власним бажанням.

До цього ми інформували, що Кабінет Міністрів обмежив повноваження обласних військових адміністрацій щодо присвоєння підприємствам статусу критично важливих. Відтепер цей статус можуть отримувати лише установи та організації, які функціонують у визначених галузях діяльності.