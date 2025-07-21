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Главная Мобилизация Нардеп раскрыл данные по темпам мобилизации в Украине

Нардеп раскрыл данные по темпам мобилизации в Украине

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 21:51
Вениславский раскрыл правду о темпах мобилизации в Украине
Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский. Фото: Новости.LIVE

По состоянию на сейчас мобилизационный процесс в Украине происходит в соответствии с утвержденными Генштабом планами. Ежемесячно в ряды Вооруженных сил присоединяется примерно 30 тысяч человек.

Об этом сказал, народный депутат Украины, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время пресс-конференции в понедельник, 21 июля.

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Темпы мобилизации в Украине

"Буду адресовать к словам президента как Верховного Главнокомандующего. Он сказал, что на сегодняшний день мы проводим мобилизацию в соответствии с теми планами, которые имеет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. То есть мобилизуется около 30 тыс человек ежемесячно", — отметил он.

Вениславский добавил, что сейчас достаточно интенсивно развиваются рекрутинговые сети в Украине.

"И рекрутинг существенно увеличивается в этой общей части тех граждан Украины, которые поступают на военную службу. Раньше это было до 5%, сейчас уже более 10%. И это постоянно увеличивается", — сказал нардеп.

Он подчеркнул, что все инструменты, предусмотренные законодательством для пополнения Вооруженных сил, уже демонстрируют свою эффективность. В итоге Вениславский отметил:

"И я думаю, что мобилизация происходит, возможно, не совсем так, как бы этого хотели Вооруженные Силы Украины и граждане Украины. Но в такой войне, которая длится уже три с половиной года, не находилась ни одна страна современного мира за последние почти 100 лет".

Ранее Вениславский заверил, что граждане в возрасте от 60 лет не подлежат принудительной мобилизации. По его словам, эти лица снимаются с воинского учета и больше не считаются военнообязанными, поэтому могут присоединиться к службе исключительно по собственному желанию.

До этого мы информировали, что Кабинет Министров ограничил полномочия областных военных администраций по присвоению предприятиям статуса критически важных. Отныне этот статус могут получать только учреждения и организации, функционирующие в определенных отраслях деятельности.

ВСУ Федор Вениславский мобилизация война в Украине війна
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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