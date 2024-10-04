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Нардеп розповіла, що дасть новобранцям мобілізація без ТЦК

4 жовтня 2024 04:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Мобілізація новобранців без ТЦК — що це дасть, відповіла нардеп
Військові. Фото: Генштаб ЗСУ
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

В Україні продовжується повномасштабна війна, а отже на фронті потрібні люди, яких важливо застосувати ефективно і правильно. Зокрема, постанова про мобілізацію без участі ТЦК дозволить командирам військових частин отримати на службу тих людей, яких вони запрошують до себе на певні спеціальності.

Про це в ефірі "Суспільного" заявила Соломія Бобровська, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки.

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Бобровська розповіла, що в Україні трапляються ситуації, коли ТЦК відправляють добровольців до підрозділів, які Генеральний штаб визначає як пріоритетні. У зв'язку з цим серед військових існує думка, що таким чином вони просто "крадуть людей".

Нардеп конкретизувала, що бувають випадки, коли люди приходять до рекрутингового центру, вибирають бригаду та посаду, але в ТЦК їх скеровують до іншої частини та на іншу спеціальність.

За її словами, підрозділ "Вовки да Вінчі" заявив, що закриє свої рекрутингові центри, якщо в них і надалі будуть "красти" людей.

Вона зазначила, що урядова постанова готувалася дуже довго. Наразі немає остаточного списку бригад, які матимуть право самостійно направляти добровольців на ВЛК. За припущенням народного депутата, не всі військові частини отримають таку можливість.

Бобровська також підкреслила, що відомі підрозділи, як-от "Хартія", 3 ОШБр, "Вовки да Вінчі", "Азов", намагаються хоча б частково доукомплектуватися, оскільки ТЦК не вважає їх пріоритетними.

"Насамперед комплектуються Сухопутні війська, тому що ТЦК перебуває в парасольці Сухопутних військ, тому й відбуваються скандали та недовіра до держави, тому що виходить, що не виконуються обіцянки, щодо рекрутингу, коли ти можеш обирати підрозділ", — розповіла вона.

Крім того, Бобровська висловила сподівання, що список з'явиться вже скоро.

Нагадаємо, що ініціатива "Український легіон" офіційно розпочала набір новобранців за кордоном. Вона має на меті залучити до Сил оборони українців, які перебувають в інших країнах.

Також ми писали, що командир другого штурмового батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук заявив, що проєкт з роботи з ексв'язнями виявився успішним. Вони чудово інтегрувалися у підрозділ та мають високий рівень мотивації.

війна ЗСУ мобілізація війна в Україні ТЦК та СП

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