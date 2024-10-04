Мобилизация новобранцев без ТЦК — что это даст, ответила нардеп

Военные. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине продолжается полномасштабная война, а значит, на фронте нужны люди, которых важно применить эффективно и правильно. В частности, постановление о мобилизации без участия ТЦК позволит командирам воинских частей получить на службу тех людей, которых приглашают к себе на определенные специальности.

Об этом в эфире "Суспільного" заявила Соломия Бобровская, член комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности.

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Бобровская рассказала, что в Украине случаются ситуации, когда ТЦК отправляют добровольцев в подразделения, которые Генеральный штаб определяет как приоритетные. В этой связи среди военных существует мнение, что таким образом они просто "воруют людей".

Нардеп конкретизировала, что бывают случаи, когда люди приходят в рекрутинговый центр, выбирают бригаду и должность, но в ТЦК их направляют в другую часть и на другую специальность.

По ее словам, подразделение "Вовки да Вінчі" заявило, что закроет свои рекрутинговые центры, если у них и дальше будут "воровать" людей.

Она отметила, что правительственное постановление готовилось очень долго. Пока нет окончательного списка бригад, которые будут иметь право самостоятельно направлять добровольцев на ВЛК. По предположению народного депутата, не все воинские части получат такую возможность.

Бобровская также подчеркнула, что известные подразделения, например "Хартия", 3 ОШБр, "Вовки да Вінчі", "Азов", пытаются хотя бы частично доукомплектоваться, поскольку ТЦК не считает их приоритетными.

"Прежде всего комплектуются Сухопутные войска, потому что ТЦК находится в зонтике Сухопутных войск, потому и происходят скандалы и недоверие к государству, потому что получается, что не выполняются обещания относительно рекрутинга, когда ты можешь выбирать подразделение", — рассказала она.

Кроме того, Бобровская выразила надежду, что список появится уже в ближайшее время.

Напомним, что инициатива "Украинский легион" официально начала набор новобранцев за границей. Она имеет цель привлечь в Силы обороны украинцев, которые находятся в других странах.

Также мы писали, что командир второго штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук заявил, что проект по работе с эксзаключенными оказался успешным. Они отлично интегрировались в подразделение и имеют высокий уровень мотивации.