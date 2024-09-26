Призовний вік в Україні — за яких умов його можуть знизити

Українські військові. Фото: teren.in.ua

В Україні триває мобілізація, в рамках закону призовний вік настає з моменту досягнення 25 років. Проте, його можуть знизити за певних умов.

Таку думку висловив народний депутат Роман Костенко в ефірі Radio NV.

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Роман Костенко заявив, що якщо в Росії оголосять мобілізацію, то, ймовірно, влада України буде вимушена знизити призовний вік. Наразі влада Кремля не наважується робити такий крок, оскільки це може призвести до негативної реакції у росіян. Проте, все може змінитися залежно від ситуації на фронті.

Нардеп додав, що у разі прийняття рішення про зниження мобілізаційного віку в Україні, це призведе до нових змін в законодавстві.

"У нас так виглядає, що ми зараз на піку того, що ми ухвалили, той самий закон (про мобілізацію. — Ред.). І залишиться знову переприймати, прибирати звідти все те, що ми там залишали, — тих, хто доглядає (за близькими родичами з інвалідністю — ред.), це вже кардинальні заходи. Знижувати призовний вік і всі ці речі, які потрібні будуть, якщо Росія надумає збільшити свій контингент", — пояснив нардеп.

Нагадаємо, депутат та член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін відповів, чи будуть у Генштабі знижувати призовний вік з 60 до 50 років.

Також Сергій Рахманін пояснював чому рішення про зміну призовного віку є ризикованим.