Призывной возраст в Украине — при каких условиях его могут снизить

Украинские военные. Фото: teren.in.ua

В Украине продолжается мобилизация, в рамках закона призывной возраст наступает с момента достижения 25 лет. Однако его могут снизить при определенных условиях.

Такое мнение высказал народный депутат Роман Костенко в эфире Radio NV .

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Будут ли в Украине снижать мобилизационный возраст

Роман Костенко заявил, что если в России объявят мобилизацию, то, вероятно, власти Украины будут вынуждены снизить призывной возраст. В настоящее время власти Кремля не решаются делать такой шаг, поскольку это может привести к негативной реакции у россиян. Однако все может измениться в зависимости от ситуации на фронте.

Нардеп добавил, что в случае принятия решения о снижении мобилизационного возраста в Украине это приведет к новым изменениям в законодательстве.

"У нас так выглядит, что мы сейчас на пике того, что мы приняли, тот самый закон (о мобилизации. — Ред.). И останется снова перепринимать, убирать оттуда все то, что мы там оставляли, — тех, кто ухаживает (за близкими родственниками с инвалидностью — ред.), это уже кардинальные меры. Снижать призывной возраст и все эти вещи, которые нужны будут, если Россия надумает увеличить свой контингент", — пояснил нардеп.

Напомним, депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин ответил, будут ли в Генштабе снижать призывной возраст с 60 до 50 лет.

Также Сергей Рахманин объяснял почему решение об изменении призывного возраста является рискованным.