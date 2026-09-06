Депутат Верховной Рады заявил о невозможности мобилизации женщин в Украине

Роман Костенко. Фото: Вадим Сарахан

В Украине нет и никогда не будет принудительной мобилизации женщин. Украинки могут вступать в армию по собственному желанию, но никто не будет их к этому принуждать. Защита Родины — обязанность мужчин. Несмотря на это, в Telegram-каналах периодически появляются фейковые слухи о введении женской мобилизации.

Об этом со ссылкой на заявление народного депутата Романа Костенко в эфире NTA сообщает Новини.LIVE.

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Опровержение слухов о призыве женщин и снижении мобилизационного возраста

"Они (женщины, — Ред.) могут самостоятельно идти служить, сколько им хочется, поэтому никто их принудительно не будет забирать. Только мужчины имеют такую обязанность в нашей стране", — подчеркнул народный депутат.

По его словам, в парламенте на данный нет никаких разговоров о призыве женщин. Снижение мобилизационного возраста также является непопулярным решением, на которое президент Украины Владимир Зеленский не пойдет.

"Мы не говорим о снижении возраста. О нижнем пределе возраста никто не говорит... Представьте себе, что президент вышел и сказал: "Я снижаю". Я просто не могу себе этого представить со стороны президента", — отметил Костенко.

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Ранее Новини.LIVE сообщал, что заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин назвал мобилизацию женщин бредом. По его мнению, в Украине достаточно мужчин. Призыв женщин приведет лишь к новым трудностям.

Также Новини.LIVE писал, что военнослужащий Сергей Гнездилов считает мобилизацию женщин в Украине неизбежной. Правда, по его словам, в армию будут призывать не всех. Исключением, в частности, станут матери и студентки.