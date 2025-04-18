Мобілізація жінок в Україні не розглядається, заявив нардеп Костенко

Українська військовослужбовиця. Фото ілюстративне: hromadske.radio

В Україні продовжується загальна мобілізація, під час якої на військову службу підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років. Крім того, у мережі неодноразово були спекуляції щодо можливої мобілізації жінок.

Чи розглядається таке питання, відповідь на це дав секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Романа Костенко, повідомляє "24 Канал".

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"Ця тема не розглядалась у нас в комітеті... Ми вже прийняла закон. Я думаю, ми на цьому поставили крапку", — сказав нардеп від фракції "Голос".

Костенко додав, що згідно з українським законодавством, жінки можуть бути призвані до лав ЗСУ лише за власним бажанням.

Нагадаємо, відомий військовий Амбако "Кобра" Созіашвілі вважає, що молодь віком від 18 до 24 років не повинна воювати в рамках загальної мобілізації чи укладати контракт. Він зазначив, що така участь може призвести до втрати цілих поколінь, які є основою нації.

Також ми писали, що у ТЦК пояснили, що треба знати чоловікам, щоб уникнути розшуку.