Мобілізація у квітні 2025 — як чоловікам не потрапити у розшук ТЦК

Працівники ТЦК перевіряють документи у військовозобов'язаного. Фото: АрміяInform

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких призову до лав ЗСУ підлягають військовозобов'язані чоловіки. Громадяни цієї категорії повинні дотримуватися правил мобілізації та військового обліку. У разі порушення їм загрожує адміністративна відповідальність. Крім того, ТЦК та СП може подати таких осіб у розшук.

Як військовозобов'язаним чоловікам не потрапити у розшук ТЦК, пояснив начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало в інтерв'ю "Суспільному".

Реклама

Читайте також:

Так, представник територіального центру наголосив, головна умова уникнення розшуку — не ігнорувати повістки. Якщо військовозобов'язаний чоловік отримав повістку особисто, але за три дні так і не з'явився у ТЦК, на четвертий день його можуть подати у розшук.

Військовозобов'язаному чоловіку вручили повістку. Фото: "Суспільне"

"Якщо повідомлення надіслане через пошту, то також є три дні. Людина повинна отримати повідомлення, і лише тоді починається відлік терміну для виконання обов'язку. Важливо, що вона повинна особисто отримати повістку, а не хтось інший. Якщо тільки не йдеться про законного представника", — пояснив Сергій Монукало.

Він додав, якщо військовозобов'язаний потрапив в лікарню через хворобу або сталися інші непередбачені обставини, які можна підтвердити документами, розшук не оголошується, і відтерміновується. Проте, громадянину важливо попередити про ці обставини ТЦК.

Раніше ми писали, що робити, якщо ви опинилися у розшуку ТЦК та як можна з нього знятися.

Нагадаємо, ми розповідали, коли штраф від ТЦК можуть подвоїти та як військовозобов'язаним цього уникнути.

Також ми інформували, коли можуть заблокувати рахунки військовозобов'язаного.