Мобилизация женщин в Украине не рассматривается, заявил нардеп Костенко

Нардеп ответил, рассматривается ли мобилизация женщин в Украине
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Кроме того, в сети неоднократно были спекуляции относительно возможной мобилизации женщин.
Рассматривается ли такой вопрос, ответ на это дал секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко, сообщает "24 Канал".
Будут ли мобилизовать женщин в Украине
"Эта тема не рассматривалась у нас в комитете... Мы уже приняли закон. Я думаю, мы на этом поставили точку", — сказал нардеп от фракции "Голос".
Костенко добавил, что согласно украинскому законодательству, женщины могут быть призваны в ряды ВСУ только по собственному желанию.
Напомним, известный военный Амбако "Кобра" Созиашвили считает, что молодежь в возрасте от 18 до 24 лет не должна воевать в рамках всеобщей мобилизации или заключать контракт. Он отметил, что такое участие может привести к потере целых поколений, которые являются основой нации.
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