Мобилизация женщин в Украине не рассматривается, заявил нардеп Костенко

Украинская военнослужащая. Фото иллюстративное: hromadske.radio

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Кроме того, в сети неоднократно были спекуляции относительно возможной мобилизации женщин.

Рассматривается ли такой вопрос, ответ на это дал секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко, сообщает "24 Канал".

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"Эта тема не рассматривалась у нас в комитете... Мы уже приняли закон. Я думаю, мы на этом поставили точку", — сказал нардеп от фракции "Голос".

Костенко добавил, что согласно украинскому законодательству, женщины могут быть призваны в ряды ВСУ только по собственному желанию.

Напомним, известный военный Амбако "Кобра" Созиашвили считает, что молодежь в возрасте от 18 до 24 лет не должна воевать в рамках всеобщей мобилизации или заключать контракт. Он отметил, что такое участие может привести к потере целых поколений, которые являются основой нации.

Также мы писали, что в ТЦК объяснили, что надо знать мужчинам, чтобы избежать розыска.