Скандали з ТЦК — нардеп прокоментував насильне затримання чоловіків

"Пакування" військовозобов’язаного працівниками ТЦК. Фото: скриншот відео YouTube

Представники територіальних центрів комплектування — це живі люди і нерви інколи в них не витримують, тому вони допускають порушення законодавства. Так вважає народний депутат України Федір Веніславський.

Про це він сказав на пресконференції 6 серпня під час відповіді на запитання журналістки Новини.LIVE Антоніни Карташевої про "неправомірні" дії ТЦК.

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Журналістка поцікавилася в нардепа, як діяти, коли ТЦК "пакують" людей і відправляють одразу на полігон. Веніславський відповів, що такі випадки стаються, і мовляв, вони на контролі.

"Якщо людина потрапила в ситуацію, яка, на її думку, пов'язана з неправомірними діями, або перевищенням посадових обов'язків представником ТЦК та СП або Нацполіції, вона має повне право, як будь-який громадянин, оскаржити ці дії, звернувшись до суду, або до вищого керівництва. Можна надати сигнал на офіційну адресу комітету, нардепів", — порадив нардеп.