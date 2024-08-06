Військово-лікарська комісія - проходження ВЛК не за місцем реєстрації

Виписування повістки на вулиці. Фото: "Новини Pro"

Військовозобов’язаний громадянин може отримати повістку від представників не того ТЦК, у якому перебуває на військовому обліку. У такій ситуації проходити військово-лікарську комісію він має у тому територіальному центрі комплектування, який видав повістку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Повістки від представників ТЦК

В Україні триває процес загальної мобілізації військовозобов’язаних громадян України.

В процесі мобілізації частина громадян отримує повістки на проходження військово-лікарської комісії прямо на вулиці, від представників територіального центру комплектування.

Де проходити ВЛК

Частина військовозобов’язаних живе і працює не за місцем державної реєстрації. Тому можуть виникнути питання про те, у якому саме територіальному центрі комплектування проходити військово-лікарську комісію, повістку на яку отримав громадянин.

"ВЛК потрібно пройти в тому ТЦК, який видав повістку", — пояснив Юрій Айвазян.

Тож навіть якщо громадянин не зареєстрований у відповідному територіальному центрі комплектування, він мусить пройти військово-лікарську комісію, якщо отримав відповідну повістку.

Нагадаємо, що у випадку, коли військовозобов’язаному громадянину прийшла повістка із ТЦК не за місцем реєстрації, він все одно має звертатися — скажімо, для оформлення відстрочки — до свого рідного територіального центру комплектування. А до того ТЦК, який прислав повістку, мусить надіслати копію заяви та лист із поясненням.

Додамо, що народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань соцполітики Михайло Цимбалюк наголосив, що після закінчення терміну оновлення військово-облікових даних виписувати повістки на вулицях недоцільно.