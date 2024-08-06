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Нардеп ответил, как следует действовать при "неправомерном" поведении ТЦК

6 августа 2024 14:53
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Скандалы с ТЦК — нардеп прокомментировал насильственное задержание мужчин
"Упаковка" военнообязанного работниками ТЦК. Фото: скриншот видео YouTube
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

Представители территориальных центров комплектования — это живые люди и нервы иногда у них не выдерживают, поэтому допускают нарушения законодательства. Так считает народный депутат Украины Федор Вениславский.

Об этом он сказал на пресс-конференции 6 августа во время ответа на вопросы журналистки Новости.LIVE Антонины Карташевой о "неправомерных" действиях ТЦК.

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Журналистка поинтересовалась у нардепа, как поступить, когда ТЦК "пакуют" людей и отправляют сразу на полигон. Вениславский ответил, что такие случаи происходят и, мол, они на контроле.

"Если человек попал в ситуацию, которая, по его мнению, связана с неправомерными действиями или превышением должностных обязанностей представителем ТЦК и СП или Нацполиции, он имеет полное право, как любой гражданин, обжаловать эти действия, обратившись в суд, или к высшему руководству. Можно дать сигнал на официальный адрес комитета, нардепов", — посоветовал нардеп.

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