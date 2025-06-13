Зниження призовного віку — на скільки збільшиться чисельність ЗСУ

Юні військові. Ілюстративне фото: Lb.ua

В Україні вже не один місяць лунають заяви про можливість зниження мобілізаційного віку до 18 років. Народний депутат Сергій Євтушок повідомив, що кожен рік зниження дасть додаткових 100 тисяч людей до війська.

Про це Євтушок сказав в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 13 червня.

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Зниження мобілізаційного віку

"По-перше, дуже добре, що президент визнає, що є проблема в цьому законі і процесі. По-друге, я ще раз повторю, потрібно захищати країну однозначно і це потрібно було робити завжди", — сказав нардеп.



За його словами, парламент намагався в чинному законі про мобілізацію перейти в позицію про 27 років, а не 25 для можливості мобілізації. Водночас Євтушок зазначив, що зараз напряму таких вимог від партнерів немає, але в кулуарах лунають такі розмови. Але на зниження призовного віку до 18 років Президент України Володимир Зеленський поки не дає згоду.

Депутат розповів, як розраховують в оборонних органах ці цифри щодо віку мобілізації: кожен рік — це плюс 100 тисяч осіб до війська. Відповідно у разі зниження його до 18 років, армія отримає додаткових 700 тисяч людей.

Раніше народний депутат України Руслан Горбенко розповів, що кількість юних контрактників у війську щотижня зростає.

А депутат Олександр Федієнко пояснив, які завдання в армії виконують 60-річні мобілізовані.