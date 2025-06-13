Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Нардеп відповів, як зниження призовного віку збільшить армію

Нардеп відповів, як зниження призовного віку збільшить армію

Ua en ru
Дата публікації: 13 червня 2025 19:16
Зниження призовного віку — на скільки збільшиться чисельність ЗСУ
Юні військові. Ілюстративне фото: Lb.ua
Ключові моменти Зниження мобілізаційного віку

В Україні вже не один місяць лунають заяви про можливість зниження мобілізаційного віку до 18 років. Народний депутат Сергій Євтушок повідомив, що кожен рік зниження дасть додаткових 100 тисяч людей до війська.

Про це Євтушок сказав в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 13 червня.

Реклама
Читайте також:

Зниження мобілізаційного віку

"По-перше, дуже добре, що президент визнає, що є проблема в цьому законі і процесі. По-друге, я ще раз повторю, потрібно захищати країну однозначно і це потрібно було робити завжди", — сказав нардеп.


За його словами, парламент намагався в чинному законі про мобілізацію перейти в позицію про 27 років, а не 25 для можливості мобілізації. Водночас Євтушок зазначив, що зараз напряму таких вимог від партнерів немає, але в кулуарах лунають такі розмови. Але на зниження призовного віку до 18 років Президент України Володимир Зеленський поки не дає згоду.

Депутат розповів, як розраховують в оборонних органах ці цифри щодо віку мобілізації: кожен рік — це плюс 100 тисяч осіб до війська. Відповідно у разі зниження його до 18 років, армія отримає додаткових 700 тисяч людей.

Раніше народний депутат України Руслан Горбенко розповів, що кількість юних контрактників у війську щотижня зростає.

А депутат Олександр Федієнко пояснив, які завдання в армії виконують 60-річні мобілізовані.

Володимир Зеленський військовий призов військовий облік мобілізація чоловіки
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації