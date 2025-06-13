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Главная Мобилизация Нардеп ответил, как снижение призывного возраста увеличит армию

Нардеп ответил, как снижение призывного возраста увеличит армию

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Дата публикации 13 июня 2025 19:16
Снижение призывного возраста - на сколько увеличится численность ВСУ
Юные военные. Иллюстративное фото: Lb.ua
Ключові моменти Снижение мобилизационного возраста

В Украине уже не один месяц звучат заявления о возможности снижения мобилизационного возраста до 18 лет. Народный депутат Сергей Евтушок сообщил, что каждый год снижения даст дополнительных 100 тысяч человек в армию.

Об этом Евтушок сказал в эфире День.LIVE в пятницу, 13 июня.

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Снижение мобилизационного возраста

"Во-первых, очень хорошо, что президент признает, что есть проблема в этом законе и процессе. Во-вторых, я еще раз повторю, нужно защищать страну однозначно и это нужно было делать всегда", — сказал нардеп.


По его словам, парламент пытался в действующем законе о мобилизации перейти в позицию о 27 годах, а не 25 для возможности мобилизации. В то же время Евтушок отметил, что сейчас напрямую таких требований от партнеров нет, но в кулуарах звучат такие разговоры. Но на снижение призывного возраста до 18 лет Президент Украины Владимир Зеленский пока не дает согласие.

Депутат рассказал, как рассчитывают в оборонных органах эти цифры по возрасту мобилизации: каждый год — это плюс 100 тысяч человек в армию. Соответственно в случае снижения его до 18 лет, армия получит дополнительных 700 тысяч человек.

Ранее народный депутат Украины Руслан Горбенко рассказал, что количество юных контрактников в армии еженедельно растет.

А депутат Александр Федиенко объяснил, какие задачи в армии выполняют 60-летние мобилизованные.

Владимир Зеленский военный призыв военный учет мобилизация мужчины
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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