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Нардеп відповів, в якому випадку можлива мобілізація депутатів ВР

25 січня 2024 15:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Нардеп відповів, в якому випадку можлива мобілізація депутатів ВР
Народний депутат від партії "Слуга народу" Єгор Чернєв. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Народний депутат від партії "Слуга народу" Єгор Чернєв заявив, що мобілізація нардепів можлива, якщо перед цим буде врегульовано роботу Верховної Ради. За його словами, потрібна людина, яка візьме на себе функціонал ухвалення законів. 

Про це він сказав в інтерв'ю Новини.LIVE.

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"Якщо це не виконує Верховна Рада, то це має виконувати або Кабінет міністрів, або президент. І глава держави тоді повинен видавати вже не укази президента, а декрети, які будуть рівнозначними до законів", — наголосив Чернєв.

Політик зауважив, що він та багато хто з його колег готові бути мобілізовані, адже приїжджають на лінію фронту з допомогою та дізнатися, чим ще можна допомогти. 

Нагадаємо, в Україні продовжується воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язаних чоловіків, які придатні за станом здоров'я та не мають відстрочки, призивають до армії. Наразі мобілізація та воєнний стан продовжені до 14 лютого 2024 року.

Також ми писали, що вже 6 лютого у Верховній Раді будуть розглядати новий законопроєкт про мобілізацію. За словами нардепа Гончаренка, саме в цей день почнеться нова сесія. 

Верховна Рада
військовий призов
мобілізація
народні депутати

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