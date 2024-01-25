Нардеп ответил, в каком случае возможна мобилизация депутатов ВР

Народный депутат от партии "Слуга народа" Егор Чернев. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Народный депутат от партии "Слуга народа" Егор Чернев заявил, что мобилизация нардепов возможна, если перед этим будет урегулирована работа Верховной Рады. По его словам, нужен человек, который возьмет на себя функционал принятия законов.

Об этом он сказал в интервью Новини.LIVE.

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Кто должен принимать законы

"Если это не выполняет Верховная Рада, то это должен выполнять либо Кабинет министров, либо Президент. Украины. И глава государства тогда должен издавать уже не указы президента, а декреты, которые будут равнозначны законам", — подчеркнул Чернев.

Политик отметил, что он и многие его коллеги готовы быть мобилизованными, ведь они приезжают на линию фронта с помощью и узнать, чем еще можно помочь.

Напомним, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанных мужчин, которые пригодны по состоянию здоровья и не имеют отсрочки, призывают в армию. Мобилизация и военное положение продлены до 14 февраля 2024 года.

Также мы писали, что уже 6 февраля в Верховной Раде будет рассматриваться новый законопроект о мобилизации. По словам нардепа Гончаренко, в этот день начнется новая сессия.