Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізований arrow Нардеп-військовий розповів, що треба зробити для покращення мобілізації arrow

Нардеп-військовий розповів, що треба зробити для покращення мобілізації

21 лютого 2024 23:05
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Нардеп-військовий розповів, що треба зробити для покращення мобілізації
Єгор Фірсов. Джерело: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Колишній нардеп, а нині військовослужбовець ЗСУ Єгор Фірсов розповів про свій варіант покращення мобілізації українців. Він заявив, що влада має донести до громадян, що війна буде стосуватися кожного, і що іншого варіанту немає.

Про це він розповів в інтерв'ю "Громадському". 

Нардеп-військовий прокоментував мобілізацію

"Потрібно донести до людей, що іншого варіанту немає. Або ми програємо, капітулюємо, або продовжуємо боротися, налаштовуючи себе на те, що це війна на виснаження", — заявив військовий.

Фірсов переконаний: воювати Україна з Росією буде довго.

"Не буде післязавтра кави ані в Криму, ані в Маріуполі. Колись вона буде, але не післязавтра", — додав він.

Єгор Фірсов — що відомо

Нардеп-військовий розповів, що треба зробити для покращення мобілізації
Єгор Фірсов. Джерело: скріншот

Єгор Фірсов — колишній народний депутат Верховної Ради VII та VIII скликань, член парламентських фракцій "Наша Україна", "БПП" "Удар". Згодом втратив мандат через конфлікт з тодішнім міністром економічного розвитку України Айварасом Абрамавічусом та народним депутатом Ігорем Кононенком. 

Був організатором Автомайдану в Донецькій області. 

Нагадаємо, раніше ветеран російсько-української війни Олег Симороз заявив, що Україні необхідно повертати довіру людей до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та військово-лікарської комісії, адже в нашій країні ця система є досі "радянською" та має "старих вороватих полковників".

Водночас міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що влада повинна мобілізувати вʼязнів та правопорушників, які не перебувають у тюрмі, засуджених за ДТП та корупціонерів.

ЗСУ
українці
Україна
мобілізація
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

9 лютого 2024
Новина з відео

06:52 Плануєте висаджувати туї біля будинку — експерти відповіли, чи варто це робити

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

Актуальне по темі