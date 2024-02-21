Нардеп-військовий розповів, що треба зробити для покращення мобілізації

Єгор Фірсов. Джерело: скриншот

Колишній нардеп, а нині військовослужбовець ЗСУ Єгор Фірсов розповів про свій варіант покращення мобілізації українців. Він заявив, що влада має донести до громадян, що війна буде стосуватися кожного, і що іншого варіанту немає.

Про це він розповів в інтерв'ю "Громадському".

Нардеп-військовий прокоментував мобілізацію

"Потрібно донести до людей, що іншого варіанту немає. Або ми програємо, капітулюємо, або продовжуємо боротися, налаштовуючи себе на те, що це війна на виснаження", — заявив військовий.

Фірсов переконаний: воювати Україна з Росією буде довго.

"Не буде післязавтра кави ані в Криму, ані в Маріуполі. Колись вона буде, але не післязавтра", — додав він.

Єгор Фірсов — що відомо

Єгор Фірсов. Джерело: скріншот

Єгор Фірсов — колишній народний депутат Верховної Ради VII та VIII скликань, член парламентських фракцій "Наша Україна", "БПП" "Удар". Згодом втратив мандат через конфлікт з тодішнім міністром економічного розвитку України Айварасом Абрамавічусом та народним депутатом Ігорем Кононенком.

Був організатором Автомайдану в Донецькій області.

Нагадаємо, раніше ветеран російсько-української війни Олег Симороз заявив, що Україні необхідно повертати довіру людей до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та військово-лікарської комісії, адже в нашій країні ця система є досі "радянською" та має "старих вороватих полковників".

Водночас міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що влада повинна мобілізувати вʼязнів та правопорушників, які не перебувають у тюрмі, засуджених за ДТП та корупціонерів.