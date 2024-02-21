Нардеп-военный рассказал, что нужно сделать для улучшения мобилизации

Егор Фирсов. Источник: скриншот

Бывший нардеп, а ныне военнослужащий ВСУ Егор Фирсов рассказал о своем варианте улучшения мобилизации украинцев. Он заявил, что власти должны донести до граждан, что война будет касаться каждого, и что другого варианта нет.

Об этом он рассказал в интервью "Громадському".

Нардеп-военный прокомментировал мобилизацию

"Нужно донести до людей, что другого варианта нет. Либо мы проигрываем, капитулируем, либо продолжаем бороться, настраивая себя на то, что это война на истощение", — заявил военный.

Фирсов уверен: воевать Украина с Россией будет долго.

"Не будет послезавтра кофе ни в Крыму, ни в Мариуполе. Когда-то он будет, но не послезавтра", — добавил он.

Егор Фирсов — что известно

Егор Фирсов. Источник: скриншот

Егор Фирсов — бывший народный депутат Верховной Рады VII и VIII созывов, член парламентских фракций "Наша Украина", "БПП" и "Удар". Впоследствии потерял мандат из-за конфликта с тогдашним министром экономического развития Украины Айварасом Абрамавичюсом и народным депутатом Игорем Кононенко.

Являлся организатором Автомайдана в Донецкой области.

Напомним, ранее ветеран российско-украинской войны Олег Симороз заявил, что Украине необходимо возвращать доверие людей к территориальным центрам комплектования и социальной поддержки и военно-врачебной комиссии, ведь в нашей стране эта система до сих пор "советская" и имеет "старых вороватых полковников".

В то же время министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что власти должны мобилизовать заключенных и правонарушителей, не находящихся в тюрьме, осужденных за ДТП и коррупционеров.