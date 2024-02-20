Глава Мін'юсту пропонує мобілізовувати засуджених за ДТП і корупціонерів

Міністр юстиції Денис Малюська. Фото: minjust.gov.ua

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що влада повинна мобілізувати вʼязнів та правопорушників, які не перебувають у тюрмі. Йдеться також про засуджених за дорожньо-транспортні пригоди і корупціонерів.

Про це глава Мін'юсту заявив для "Укрінформу" у вівторок, 20 лютого.

Мобілізація вʼязнів та правопорушників

"У нас одиниці людей, які не порушували правил дорожнього руху. Те, що людина порушила правила дорожнього руху, їй не пощастило, виїхала автомобілем, а хтось не виїхав. Її не можна взяти мобілізувати? Це нонсенс, безумовно, таких людей треба мобілізовувати. Це ми говоримо про тих, хто не у в’язниці. Їх багато є. Є ті, хто у в’язниці, і так само реальної небезпеки для суспільства чи армії не становлять", — наголосив Малюська.

Він зазначив, що також можна мобілізувати, наприклад, корупціонерів. За його словами, "ці люди мають не сидіти у вʼязниці, а захищати свою репутацію на фронті".

Малюська наголосив, що аналіз показує безпечність цих людей для війська.

"Армія — це ж не тільки стріляти з артилерії, там копати треба багато де. Лопату в руки, копаємо. Забезпечуємо, готуємо їжу, носимо, розвантажуємо. У військового є купа роботи, яку можна і треба виконувати без зброї", — додав він.

Нагадаємо, в Україні тисячі громадян, які мають судимість, виявили бажання приєднатися до лав ЗСУ. Серед них є і ті, хто відбуває довічне ув’язнення за вчинення злочинів.

На думку командира підрозділу "Терра" Третьої окремої штурмової бригади Миколи Волохова, людина не може воювати примусово. Для цього військовозобов'язаних потрібно змотивувати, пояснити чіткі умови — саме цим рекрутинг відрізняється від мобілізації.