Нардеп заявив, що до законопроєкту про мобілізацію врахували лише 31 правку

Верховна Рада Україна. Фото: rada.gov

У Верховній Раді України вже тривалий час відбувається обговорення законопроєкту про мобілізацію. До нього були внесені 4294, однак було враховано лише 31.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк в Telegram у середу, 10 квітня.

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Правки до законопроєкту про мобілізацію

За словами депутата, фінальна кількість правок становить 4294.

"Але зробили трюк. Всі правки переписані. Тобто, все що враховано перейшло в "комітетські правки", — зазначив він.

Железняк наголосив, що було враховано лише 31 поправку від Комітету. Інші ж 4263 правки — в статусі "відхилені".

Він додав, що сьогодні у Верховній Раді будуть розглядати спочатку відхилені правки, а вже завтра — враховані.

Скриншот допису Железняка

Скриншот порівняльної таблиці

Депутати, які внесли найбільше правок

Раніше нардеп Олег Семінський заявив, що Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки оборони та розвідки уже розглянув та опрацював усі правки до законопроєкту про мобілізацію.

А на думку народного депутата Сергія Демченка, Парламент проголосує за законопроєкт про мобілізацію вже в кінці квітня.