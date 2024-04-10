Нардеп заявив, що до законопроєкту про мобілізацію врахували лише 31 правку
У Верховній Раді України вже тривалий час відбувається обговорення законопроєкту про мобілізацію. До нього були внесені 4294, однак було враховано лише 31.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк в Telegram у середу, 10 квітня.
Правки до законопроєкту про мобілізацію
За словами депутата, фінальна кількість правок становить 4294.
"Але зробили трюк. Всі правки переписані. Тобто, все що враховано перейшло в "комітетські правки", — зазначив він.
Железняк наголосив, що було враховано лише 31 поправку від Комітету. Інші ж 4263 правки — в статусі "відхилені".
Він додав, що сьогодні у Верховній Раді будуть розглядати спочатку відхилені правки, а вже завтра — враховані.
Раніше нардеп Олег Семінський заявив, що Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки оборони та розвідки уже розглянув та опрацював усі правки до законопроєкту про мобілізацію.
А на думку народного депутата Сергія Демченка, Парламент проголосує за законопроєкт про мобілізацію вже в кінці квітня.
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