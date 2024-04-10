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Нардеп заявив, що до законопроєкту про мобілізацію врахували лише 31 правку

10 квітня 2024 11:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Нардеп заявив, що до законопроєкту про мобілізацію врахували лише 31 правку
Верховна Рада Україна. Фото: rada.gov
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Верховній Раді України вже тривалий час відбувається обговорення законопроєкту про мобілізацію. До нього були внесені 4294, однак було враховано лише 31. 

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк в Telegram у середу, 10 квітня.

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Правки до законопроєкту про мобілізацію

За словами депутата, фінальна кількість правок становить 4294.

"Але зробили трюк. Всі правки переписані. Тобто, все що враховано перейшло в "комітетські правки", — зазначив він.

Железняк наголосив, що було враховано лише 31 поправку від Комітету. Інші ж 4263 правки — в статусі "відхилені". 

Він додав, що сьогодні у Верховній Раді будуть розглядати спочатку відхилені правки, а вже завтра — враховані. 

закон про мобілізацію
Скриншот допису Железняка
законопроєкт про мобілізацію
Скриншот порівняльної таблиці
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Депутати, які внесли найбільше правок

Раніше нардеп Олег Семінський заявив, що Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки оборони та розвідки уже розглянув та опрацював усі правки до законопроєкту про мобілізацію.

А на думку народного депутата Сергія Демченка, Парламент проголосує за законопроєкт про мобілізацію вже в кінці квітня. 

Верховна Рада
військовий призов
мобілізація
повістки
законопроєкт

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