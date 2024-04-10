Нардеп заявил, что в законопроект о мобилизации учли только 31 правку

Верховная Рада Украины. Фото: rada.gov

В Верховной Раде Украины уже длительное время проходит обсуждение законопроекта о мобилизации. В него было внесено 4294, однако было учтено только 31.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram в среду, 10 апреля.

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Правки к законопроекту о мобилизации

По словам депутата, финальное количество поправок составляет 4294.

"Но сделали трюк. Все правки переписаны. То есть все, что учтено перешло в "комитетские правки", — отметил он.

Железняк подчеркнул, что была учтена только 31 поправка от Комитета. Другие же 4263 правки — в статусе "отклонены".

Он добавил, что сегодня в Верховной Раде будут рассматривать сначала отклоненные правки, а уже завтра — учтенные.

Скриншот сообщения Железняка

Скриншот сравнительной таблицы

Депутаты, которые внесли больше всего правок

Ранее нардеп Олег Семинский заявил, что Комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности обороны и разведки уже рассмотрел и проработал все правки к законопроекту о мобилизации.

А по мнению народного депутата Сергея Демченко, Парламент проголосует за законопроект о мобилизации уже в конце апреля.