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Кого можуть звільнити від служби ​ — підсумки розгляду законопроєкту про мобілізацію

9 квітня 2024 23:31
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Кого в Україні можуть не мобілізувати
Сесійна зала Верховної Ради України. Фото: rada.gov.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Парламентський Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підготував фінальний варіант законопроєкту про мобілізацію в Україні. У документі, зокрема, зазначається, що дві категорії громадян можуть звільнити від служби в армії. 

Остаточними висновками щодо законопроєкту поділився у своєму Telegram народний депутат Олексій Гончаренко.

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Якщо законопроєкт буде ухвалений під час голосування у другому читанні — ймовірно у четвер, 11 квітня, — то право не служити в ЗСУ матимуть громадяни, які доглядають за особами з інвалідністю, зокрема:

  • члени сім'ї першого ступеня споріднення (не більше одного) з людиною з інвалідністю I або II групи, зайняті постійним доглядом за ним;
  • члени сім'ї другого ступеня споріднення з такою особою (не більше одного та за умови відсутності членів сім'ї першого ступеня споріднення або їхньої фізичної неспроможності, що підтверджується висновком ЛКК).

Нагалошуємо: законопроєкт може змінюватися! Запропоновані Комітетом з питань нацбезпеки правки парламентарі можуть частково або повністю відхилити під час розгляду у сесійній залі. 

Нагадаємо, 9 квітня профільний комітет ВРУ завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію.

Раніше ми повідомляли, що із законопроєкту про мобілізацію прибрали важливий пункт.

Олексій Гончаренко
ЗСУ
звільнення
мобілізація
законопроєкт
ВРУ

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